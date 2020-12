Bộ tài chính Mỹ bị tấn công mạng

Quảng cáo

"Chính phủ Mỹ đã nắm được tình hình và chúng tôi đang thực hiện tất cả các bước cần thiết để xác định và khắc phục mọi vấn đề có thể xảy ra liên quan đến tình huống này", phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) John Ullyot cho biết.

Reuters trước đó đưa tin, hacker đã thực hiện một vụ tấn công phức tạp nhằm vào Bộ Tài chính Mỹ cũng như Cục Quản lý Thông tin và Viễn thông Quốc gia (NTIA) thuộc Bộ Thương Mại. Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, vụ tấn công nghiêm trọng tới mức NSC phải triệu tập một cuộc họp vào ngày 12/12.

Chúng được cho là đã sử dụng nền tảng Microsoft Office 365 để theo dõi email của các nhân viên thuộc Bộ Tài chính và NTIA suốt nhiều tháng.

Phát ngôn viên Bộ Tài chính chuyển yêu cầu bình luận cho NSC. Một phát ngôn viên của Bộ Thương mại xác nhận về cuộc tấn công, thêm rằng họ đã "yêu cầu Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở Hạ tầng An ninh (CISA) thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ và FBI tiến hành điều tra".

CISA thông báo họ đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác nhằm xử lý "những hoạt động được phát hiện gần đây lên hệ thống mạng của chính phủ". Phát ngôn viên FBI "không thể xác nhận hay phủ nhận các chi tiết liên quan đến bất kỳ cuộc điều tra nào đang diễn ra" vì tiêu chuẩn bảo mật.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gần một tháng trước sa thải Christopher Krebs, quan chức an ninh mạng hàng đầu đất nước. Krebs chịu trách nhiệm dẫn dắt các nỗ lực bảo vệ cuộc bầu cử Mỹ đồng thời là người giám sát CISA.

Bảo Sơn

Reuters