Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Australia ký Tuyên bố chung

Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Australia, Thượng Nghị Sỹ Christopher Pyne, đồng chủ trì cuộc gặp cùng Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Hai bộ trưởng thảo luận những vấn đề chiến lược trong khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương và bàn về những cơ hội để tăng cường hợp tác quốc phòng, bao gồm vấn đề an ninh hàng hải.

Hai bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam- Australia ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về Thúc đẩy Quan hệ Quốc phòng.

Quang cảnh cuộc gặp giữa hai bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam- Australia ngày 8/11.

Bộ trưởng Pyne hoan nghênh việc hai bên ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về Thúc đẩy Quan hệ Quốc phòng. Tuyên bố này sẽ định hướng việc mở rộng hợp tác quốc phòng giữa Australia và Việt Nam trên các lĩnh vực như hợp tác an ninh hàng hải và gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.“Khi quan hệ quốc phòng của chúng ta bước sang thập kỷ thứ ba, Australia và Việt Nam cam kết thúc đẩy hòa bình và an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trên cơ sở tôn trọng luật pháp, hơn là sử dụng các biện pháp cưỡng ép, theo đó, quyền lợi của tất cả các quốc gia dù lớn hay nhỏ đều được bảo vệ” - Bộ trưởng Pyne phát biểu.Hai Bộ trưởng cũng ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong quá trình xây dựng năng lực tham gia hỗ trợ hòa bình và an ninh quốc tế thông qua việc triển khai lực lượng tham gia Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc.