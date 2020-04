Bộ trưởng Y tế New Zealand tự nhận là ‘kẻ ngu’ vì vi phạm cách ly

Quảng cáo

Ông Clark nộp đơn xin từ chức lên Thủ tướng Jacinda Ardern sau khi thừa nhận đã lái xe 20km để ra bãi biển chơi cùng gia đình.

Ông thừa nhận việc làm này vi phạm quy định phong toả của cả nước mà theo đó các gia đình phải ở nhà. Vị trí Bộ trưởng khiến ông càng phải nêu gương.

“Vào thời điểm chúng ta kêu gọi người dân New Zealand hãy có sự hy sinh lịch sử, tôi lại làm cả nhóm thất vọng. Tôi là kẻ ngu ngốc và tôi hiểu vì sao mọi người giận dữ với tôi”, ông Clark nói trong một thông cáo.

Thủ tướng Ardern nói rằng trong điều bình thường, bà đáng lẽ đa sa thải ông Clark. Nhưng thay vào đó, ông bị tước vị trí thứ trưởng tài chính và bị hạ thứ bậc trong nội các.

“Điều ông ấy làm là sai trái, và không có cái cớ nào cả”, bà Ardern nói.

“Nhưng ngay lúc này, ưu tiên của tôi là cuộc chiến tập thể chống COVID-19. Chúng ta không thể để xảy ra tình trạng rối loạn trong ngành y tế hoặc trong phản ứng của chúng ta. Vì lý do đó, và chỉ vì lý do đó, ông Clark sẽ vẫn giữ vị trí của mình”, Thủ tướng New Zealand cho biết.

New Zealand đã có ít nhất hơn 1.100 ca mắc COVID-19.

Giám đốc y tế Scotland, bà Catherine Calderwood, từ chức hôm 4/4 sau khi vi phạm quy định khi đã về ngôi nhà thứ hai của bà, bất chấp lời kêu gọi của chính phủ rằng người dân phải ở yên trong nhà.

Bình Giang

Theo Straitstimes