Các báo nước ngoài đồng loạt gọi Tiến Dũng, Quang Hải là ‘người hùng’

Trang Arab News ngày 23/1 đưa tin về chiến thắng của U-23 Việt Nam với dòng tile bắt mắt “Việt Nam khiến Qatar sững sờ trong trận Bán kết AFC U-23 đầy kịch tính”.

Viết về chiến thắng ngoạn mục của tuyển U-23 Việt Nam, bài báo khen ngợi: “Việt Nam từ chối chịu khuất phục và tinh thần bất khuất của họ đã giúp họ kéo dài thời gian đến hiệp phụ và sau đó là đá luân lưu”.

Trang Arab News đưa tin về chiến thắng của U-23 Việt Nam trước U-23 Qatar trong Bán kết AFC U-23.

Đặc biệt, trong bài, tác giả bài viết còn gọi thủ môn Bùi Tiến Dũng là “người hùng của Việt Nam”, khi phá thành công 2 quả penalty, góp phần quan trọng trong chiến thắng 4-3 trong trận đấu tại Sân vận động Trung tâm Thể thao Côn Sơn ở Trung Quốc.

Không chỉ Tiến Dũng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cũng được “phong” là “người hùng”. “Nếu Tiến Dũng là người hùng trong loạt đá luân lưu, Nguyễn Quang Hải là người hùng trong hiệp đấu chính. Anh ghi hai bàn thắng, một vào phút 69 và một lần nữa vào phút 88 – chỉ 60 giây sau khi Qatar vượt lên 2-1 và có vẻ như đặt vị trí của họ trong trận chung kết”, trích bài báo trên Arab News.

Bài đăng trên trang Fox Sport Asia "Giải Vô địch AFC U-23: Bóng đá Việt Nam bước vào trận chung kết".

Trên trang Fox Sport Asia, tuy không mang dòng tile ấn tượng như Arab News, nhưng tác giả Gabriel Tan không quên khen tặng các cầu thủ U-23 những lời có cánh.

Cụ thể, tác giả gọi cú ghi bàn san bằng tỷ số 2-2 của Quang Hải vào phút thứ 89, mở thêm cơ hội tiến vào trận chung kết của tuyển Việt Nam, là “điều kỳ diệu”. Trong khi, Tiến Dũng một lần nữa được đánh giá như một “người hùng” nhờ hai lần cản phá thành công 2 quả penalty.

Trang Four Four Two phiên bản Thái Lan cũng hết lời tán dương khi đặt biệt danh cho các cầu thủ Việt Nam là “những Ngôi sao Vàng”.

Bài đăng "Những Ngôi sao vàng đã hạ gục Qatar trong trận đấu lịch sử ở AFC" trên Four Four Two phiên bản Thái Lan.

Ngoài ra, nhiều tờ báo của Hàn Quốc như Yonhap News, Newsen, Huffington Post phiên bản Hàn Quốc… cũng sử dụng những từ như “điều kỳ diệu”, “ma thuật” để nói về chiến thắng thuyết phục của U-23 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

Trang Huffington Post phiên bản Hàn Quốc lại hướng sự khen ngợi về phía HLV Park Hang Seo với dòng tile "Ma thuật của Guus Hiddink Việt Nam chưa dừng lại".

Tú Oanh

Theo Arab News, Fox Sport Asia, Four Four Two