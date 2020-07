Các thành phố có tỷ lệ mắc COVID-19 cao nhất thế giới

Quảng cáo

Lấy mẫu ngẫu nhiên 21.387 người ở New Delhi 2 tuần trước và xét nghiệm, Trung tâm Phòng chống bệnh tật quốc gia của Ấn Độ nhận thấy 23,48% có kháng thể COVID-19 (chứng tỏ từng nhiễm coronavirus mới), CNN đưa tin ngày 22/7. Điều này cho thấy số ca mắc COVID-19 trong thực tế có thể cao gấp nhiều lần con số được xác nhận.

Chính quyền thông báo, tính đến chiều 22/7, New Delhi, thủ đô với 16,78 triệu dân, ghi nhận 125.096 ca, chiếm gần 1% dân số. Nhưng theo kết quả nghiên cứu mới, tính tới tuần đầu tiên của tháng 7, khoảng 4 triệu người ở New Delhi có thể đã nhiễm coronavirus mới.

Ở Ấn Độ, New Delhi là thành phố bị COVID-19 tấn công mạnh nhất, với số ca tử vong cao nhất, và số ca mắc cao nhất tính theo tỷ lệ dân số. Trong vòng 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 37.724 ca mắc mới, nâng tổng số lên hơn 1,19 triệu - cao thứ ba thế giới (sau Mỹ và Brazil). Ngày 21/7, Delhi ghi nhận thêm 1.349 người mắc COVID-19. Ít nhất 3.690 bệnh nhân ở thành phố này đã tử vong.

Bộ Y tế Ấn Độ ra thông cáo báo chí nói rằng, kết quả nghiên cứu mới nhất cho thấy, nhiều người mắc COVID-19 nhưng không xuất hiện triệu chứng. Khi Ấn Độ áp dụng lệnh phong tỏa ngày 25/3, Delhi chỉ có 606 ca mắc với 10 trường hợp tử vong. Nhưng con số bắt đầu tăng lên sau khi thành phố bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa vào tuần thứ 3 của tháng 5 nhằm khôi phục kinh tế. Tính đến ngày 8/6, New Delhi có hơn 40.000 người mắc COVID-19. Kể từ đó, các bệnh viện trong thành phố này quá tải bệnh nhân, nhân viên y tế quá tải vì công việc.

Các địa phương khác trên thế giới cũng thực hiện các nghiên cứu kháng thể tương tự, nhưng con số kết quả mà họ đưa ra thấp hơn nhiều tỷ lệ 23,48% của New Delhi. Hồi tháng 5, Thụy Điển tuyên bố, tính đến cuối tháng 4, có 7,3% dân số thủ đô Stockholm có kháng thể trong cơ thể. Kết quả này dựa trên xét nghiệm máu của 1.118 người được tiến hành trong 1 tuần. Ở bang New York của Mỹ, kết quả nghiên cứu do Sở Y tế bang New York tài trợ cho thấy, tính đến cuối tháng 3, có 14% người lớn ở bang này mắc COVID-19, cao hơn 10% so với thống kê chính thức.

Hong Kong yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng Hôm 22/7, lãnh đạo cơ quan y tế và thực phẩm Hong Kong, bà Sophia Chan, thông báo, từ ngày 23/7, tất cả mọi người đều phải đeo khẩu trang ở các khu vực trong nhà công cộng, bến xe buýt và nhà ga tàu điện. Những người vi phạm có thể bị phạt 5.000 đô la Hong Kong (645 USD). Ngoài ra, Hong Kong yêu cầu tất cả hành khách đến từ 9 nước, trong đó có Mỹ và Kazakhstan, phải có giấy chứng nhận có kết quả xét nghiệm âm tính với coronavirus mới trong vòng 72 giờ trước chuyến bay, bà Chan cho biết. Trong 2 tuần qua, Hong Kong ghi nhận 605 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Thái An