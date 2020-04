Cách mời thú hoang vào nhà chụp ảnh chung

Quảng cáo

Cách làm rất đơn giản, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có tính năng chụp ảnh và kết nối mạng internet (dùng sóng 3G, 4G hoặc wi-fi đều được). Không cần phải cài bất kỳ phần mềm ứng dụng nào.

Nếu là điện thoại iPhone, máy tính bảng iPad thì dùng hệ điều hành iOS 11 hoặc cao hơn. Nếu là smartphone hoặc tablet dùng hệ điều hành Android thì sử dụng phiên bản 7.0 trở lên có cài sẵn Google Play Store.

Đầu tiên, mở trình duyệt web, nhập địa chỉ www.google.com. Tại ô tìm kiếm, gõ từ khóa là tên con vật mà mình yêu thích như tiger (hổ), lion (sư tử), snake (rắn), eagle (đại bàng), shark (cá mập)…

Tại ô tìm kiếm, gõ từ khóa là tên con vật mà mình yêu thích, ví dụ tiger (hổ). Ảnh: Thái An.



Khi kết quả tìm kiếm (ví dụ “tiger” hiện ra), nhìn xuống phía dưới, tìm khung có dòng chữ “Meet a life-sized tiger up close” bên cạnh hình con hổ, chạm vào ô “View in 3D”.

Chạm vào ô “View in 3D” để hình ảnh 3D của con vật xuất hiện trên màn hình điện thoại. Ảnh: Thái An.



Hình con hổ ở dạng ba chiều (3D) hiện ra trên màn hình điện thoại với bối cảnh là trong không gian xung quanh người cầm điện thoại (trong phòng ngủ, nhà bếp, ngoài vườn, cửa ngõ…).

Dùng ngón tay để co kéo hình con hổ làm sao cho “chúa sơn lâm” có kích thước mà mình mong muốn (to như thật 100% hoặc to hơn, nhỏ hơn), rồi đặt nó vào không gian mà mình mong muốn (sàn nhà, bàn ăn, ban công…).

Hình con hổ 3D sẽ chuyển động theo một số tư thế nhất định như nhìn thẳng, quay đầu, ngoác miệng gầm lên…).

Chọn tư thế con hổ mà mình thích rồi hướng dẫn người nhà (con, cháu, ông, bà…) tạo dáng với mãnh thú (vuốt lưng, kéo đuôi, cho ăn, co rúm sợ hãi, chạy trốn…).

Bé gái tạo dáng với báo săn. Ảnh: Thái An.

Cuối cùng, nhấn nút chụp ảnh trên màn hình smartphone. Một bức ảnh có độ phân giải cao chụp người thật tương tác với động vật hoang dã ngay trong phòng ngủ (phòng khách, vườn nhà…) ra đời.

Lưu ý:

-Khi chạm vào ô “View in 3D” mà con vật mình chọn (ví dụ “alligator” - cá sấu Mỹ) chỉ hiện ra dưới dạng 3D mà không có không gian xung quanh (sàn nhà, cửa ra vào, bàn ghế…) thì chạm vào chữ “AR” (thực tế ảo tăng cường) phía trên màn hình điện thoại.

Hình ảnh cá sấu 3D hiện ra mà không có bối cảnh xung quanh. Ảnh: Thái An.

-Hiện có sẵn 24 hình ảnh con vật 3D, gồm alligator (cá sấu Mỹ), angler fish (cá cần câu), brown bear (gấu nâu), cat (mèo), cheetah (báo săn, báo gê-pa), dog (chó), duck (vịt), eagle (đại bàng), emperor penguin (chim cánh cụt hoàng đế), goat (dê), hedgehog (nhím gai), horse (ngựa), lion (sư tử), macaw (vẹt đuôi dài), octopus (bạch tuộc), pug (chó mặt xệ), giant panda (gấu trúc lớn), Rottweiler (chó Rottweiler), shark (cá mập), Shetland pony (ngựa lùn Shetland), snake (rắn), tiger (hổ), turtle (rùa), wolf (chó sói).

Sau khi chọn AR, cá sấu xuất hiện trên nền nhà. Ảnh: Thái An.

-Nếu không rành tiếng Anh, có thể vào www.google.com.vn, chọn “Tiếng Việt” ở bên dưới ô tìm kiếm, rồi gõ từ khóa bằng tiếng Việt (ví dụ “sư tử”) vào ô tìm kiếm. Tìm khung có dòng chữ “Nhìn cận cảnh sư tử với kích thước thực” rồi chạm vào ô “Xem ở chế độ 3D”.

Một số hình ảnh tạo dáng với động vật hoang dã:

Tạo dáng với đại bàng trong phòng khách. Ảnh: Thái An. Tạo dáng với nhím trong phòng ngủ. Ảnh: Thái An. Tạo dáng với chim cánh cụt. Ảnh: Thái An. Tạo dáng với ngựa lùn. Ảnh: Thái An.

Thái An