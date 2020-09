Cảnh báo lạnh người của WHO về số ca tử vong do COVID-19

Quảng cáo

"Trừ khi chúng ta làm tất cả những gì trong khả năng số ca tử vong vì COVID-19 hoàn toàn có thể lên tới hai triệu, rất đáng buồn nhưng điều này hoàn toàn có thể xảy ra", Mike Ryan, giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO cảnh báo. Ông Ryan nhấn mạnh, kịch bản có thể tồi tệ hơn nữa nếu thế giới không phối hợp ngăn chặn đại dịch.

Ông Ryan cho rằng không nên đổ lỗi cho người trẻ vì tình trạng bùng phát mạnh trở lại gần đây. Theo ông lý do khiến COVID-19 tái bùng phát mạnh là việc tụ tập đông người trong không gian kín.

Khoảng 9 tháng kể từ khi bùng phát, đại dịch COVID-19 đã khiến 30 triệu người mắc bệnh, gần 1 triệu người chết. Đại dịch có xu hướng bùng phát mạnh trở lại gần đây khi các nước bắt đầu mở cửa, nới lỏng giãn cách xã hội để khôi phục kinh tế.

Hiện nhiều nước tiếp tục chạy đua phát triển vắc-xin COVID-19. Nga là quốc gia đầu tiên phê chuẩn vắc-xin dù chưa hoàn tất giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 3, Mỹ và Trung Quốc cũng không loại trừ khả năng đẩy nhanh quá trình phê chuẩn.

Trong một diễn biến liên quan, ông Zheng Zhongwei, một đại diện của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, WHO đã "bật đèn xanh" cho phép Bắc Kinh sử dụng khẩn cấp vắc-xin COVID-19 dù chưa hoàn tất giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Theo ông Zheng, giới chức y tế Trung Quốc đã đưa ra đề nghị này hồi giữa tháng 6 và được WHO ủng hộ hồi cuối tháng 6. Theo đó, Trung Quốc được phép sử dụng vắc-xin khẩn cấp cho những người thuộc nhóm nguy cơ cao như đội ngũ y tế tuyến đầu, quan chức biên giới và lao động nước ngoài.

WHO cũng đang thảo luận với Trung Quốc về việc cho phép nước này tham gia vào dự án cấp vốn cho COVAX - một liên minh toàn cầu về phát triển và phân phối vắc-xin ngừa COVID-19 do WHO dẫn đầu. Liên minh này hiện có sự tham gia của 159 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong khi 34 quốc gia, vùng lãnh thổ khác vẫn chưa quyết định.

Bảo Sơn

Reuters