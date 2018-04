Cảnh báo những hệ lụy khôn lường nếu Mỹ tấn công quân sự Syria

Tạo thời cơ cho lực lượng khủng bố trỗi dậy

Phải mất nhiều năm cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng với sự tham gia của nhiều nước trong đó có Nga-Mỹ, hai quốc gia chủ đạo, mới giành được những thắng lợi quyết định tại thành trì của IS ở Syria.

Đặc biệt, chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al - Assad và đồng minh Nga đã gây dựng một nền tảng quan trọng mà có lẽ sẽ không thể có lần thứ hai trong vài năm qua để giành những chiến thắng trong cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài ở Syria.

Trong đó, diễn biến mới nhất cho thấy, lực lượng chính phủ Damascus và quân đội Nga đã giành được toàn quyền kiểm soát khu vực Đông Ghouta, bao gồm thị trấn Douma khỏi sự khống chế của nhóm khủng bố Jaysh al-Islam.

Như vậy, việc giải phóng hoàn toàn lãnh thổ Syria khỏi các lực lượng khủng bố và phe đối lập chỉ là vấn đề thời gian.

Việc xóa bỏ chính quyền Tổng thống Assad không mang lại hòa bình ổn định trong khu vực. Cần phải công nhận một thực tế rằng, chế độ của Tổng thống Syria Assad là một lực lượng ủng hộ chủ nghĩa thế tục trong một khu vực mà chủ nghĩa cực đoan tôn giáo đang thịnh hành.

Như vậy, một Syria không có Assad chắc chắn sẽ hỗn loạn, nơi mà IS và các phần tử Hồi giáo cực đoan khác sẽ lấp khoảng trống quyền lực và biến nước này thành một nơi huấn luyện những kẻ khủng bố trong tương lai.

Tuy nhiên, nếu Mỹ thực sự tấn công Syria vào thời điểm này, sẽ là cơ hội không thể tốt hơn cho IS và các phần tử khủng bố khác góc đầu dậy, củng cố lực lượng và thực hiện các vụ khủng bố đẫm máu hơn nữa.

Vì vậy, hệ quả mà Mỹ phát động tấn công quân sự đối với Syria là hết sức nặng nề và không thể đong đếm được.

Gây ra làn sóng di dân mới đầy bất ổn

Việc Tổng thống Trump tấn công quân sự Syria vào thời điểm này đã khiến cho nhiều công dân Mỹ phải tự đặt câu hỏi, lợi ích thực sự của người Mỹ trong cuộc chiến ở Syria là gì.

Và liệu an ninh của nước Mỹ hay thực tế là an ninh của các nước đồng minh phương Tây có được cải thiện chỉ bằng hành động tấn công quân sự đơn thuần với những lý do thiếu thuyết phục nếu không muốn nói là có phần "lừa gạt dư luận" nhằm vào chính phủ hợp pháp của Tổng thống Syria Assad.

Tiền lệ xấu của một loạt các cuộc chiến tranh trước đó do Mỹ phát động điển hỉnh là cuộc chiến tranh Afghanistan năm 2001, cuộc chiến Iraq chống lại Saddam Hussein năm 2003, cuộc chiến tại Libya năm 2011 là những bằng chứng hùng hồn cho thấy chiến tranh sẽ chỉ tạo ra thêm nhiều người tị nạn, sự hỗn loạn, cực đoan hơn và thêm nhiều cơ hội cho khủng bố.

Như vậy, có thể khẳng định rằng, với những bằng chứng của nhiều năm trước cho thấy, khi xảy ra bất ổn ở Syria chắc chắn sẽ tạo ra làn sóng di dân ồ ạt vào châu Âu và kéo theo một loạt các hệ lụy về an ninh, khủng bố và đói nghèo.

Một cuộc chiến tranh khác ở Trung Đông với vai trò chủ đạo của người Mỹ nhằm xóa bỏ chế độ thế tục sẽ chỉ tạo ra một khoảng trống quyền lực cho những phần tử Hồi giáo cực đoan trỗi dậy.

Và điều này được nhiều chuyên gia đánh giá là không những không giúp cải thiện được an ninh của người Mỹ, ngược lại sẽ gây nguy hiểm cho công chúng Mỹ nhiều hơn, và người Mỹ sẽ ngày càng có nhiều kẻ thù hơn.

Đức Thức