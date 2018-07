Cầu thủ nhí Thái Lan mơ trở thành binh sĩ Hải quân SEAL

Tối 18/7,13 thành viên của đội bóng Lợn Hoang đã tham gia buổi họp báo đầu tiên kể từ sau khi được giải cứu khỏi hang Tham Luang (tỉnh Chiang Rai, Thái Lan).

Trả lời câu hỏi của báo giới, một cầu thủ nhí thổ lộ có ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá trong tương lai. “Cháu cảm thấy mạnh mẽ, kiên nhẫn hơn và bền bỉ hơn sau sự cố vừa qua”.

Một cầu thủ khác bày tỏ ước mơ được chơi bóng cho đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Trong khi đó, cầu thủ nhí có tên Bew cho biết cậu mơ ước trở thành người chơi bóng đá chuyên nghiệp, hoặc một binh sĩ Hải quân Thái Lan. Câu trả lời của Bew khiến nhiều người vỗ tay tán thưởng.

Giống với Bew, bốn cầu thủ nhí khác cũng bày tỏ mong muốn trở thành binh sĩ đội đặc nhiệm SEAL Hải quân.

Một cầu thủ cho biết cậu đặc biệt coi một trong số các thợ lặn SEAL như cha ruột của mình, vì thợ lặn này gọi cậu là “con”.

Toàn thể đội bóng tỏ ra buồn bã khi nhắc đến thợ lặn Saman Gunan (38 tuổi) - người đã không may tử vong khi tham gia chiến dịch giải cứu các cầu thủ. Huấn luyện viên Ekkapol ngậm ngùi nói: “Mọi người đều rất buồn. Chúng tôi cảm thấy như thể mình là lí do khiến anh ấy ra đi, và là lí do khiến gia đình anh ấy phải chịu đau khổ.”

Đội bóng tưởng niệm thợ lặn Saman Gunan. Ảnh: Reuters

Chia sẻ về những bài học rút ra sau sự cố mắc kẹt hi hữu, Adul Sam-on (14 tuổi) cho biết trải nghiệm không mong muốn này đã dạy cậu cách sống một thận trọng, bớt liều lĩnh. “Từ giờ, cháu sẽ làm mọi việc thật cẩn thận.”

Cũng trong buổi họp báo, tất cả các cầu thủ nhí đều bày tỏ mong muốn được nói lời xin lỗi với người thân, vì đã để họ phải thấp thỏm lo lắng suốt nhiều tuần.

Một cầu thủ thậm chí còn cho biết cậu cảm thấy sốt ruột về chuyện bài vở khi đang mắc kẹt trong hang.

Đội bóng Lợn Hoang tại buổi họp báo. Nguồn: The Guardian

Đội bóng Lợn Hoang mắc kẹt trong hang Tham Luang từ ngày 23/6. Sau 10 ngày nhịn ăn, đội bóng được tìm thấy bởi 3 thợ lặn người Anh.

13 thành viên của đội bóng đã được giải cứu an toàn khỏi hang Tham Luang (tỉnh Chiang Rai, Thái Lan) trong chiến dịch giải cứu nghẹt thở kéo dài 3 ngày, 8 – 9 và 10/7.

Theo số liệu thống kê cuối cùng, chiến dịch giải cứu đội bóng Lợn Hoang có sự tham gia của 10.000 người, bao gồm 2.000 binh sĩ, 200 thợ lặn và đại diện từ 100 cơ quan chính phủ.

Minh Hạnh

Theo The Guardian