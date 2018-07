Chỉ Nga mới xây dựng được ‘lá chắn hạt nhân châu Á’ chứ không phải Mỹ

Đây là một điều vô lý khi Nga được coi là bên kiến tạo an ninh khu vực này, còn Mỹ thì tìm cách can dự để mưu tìm lợi ích của mình. Tiến sĩ khoa học chính trị Alexander Gusev đã bình luận về việc này.

Nếu thiếu Nga thì không thể giải quyết được vấn đề an ninh hạt nhân tại những khu vực lợi ích của nước này. Moscow có thể góp phần vào sự hình thành một “lá chắn hạt nhân ở châu Á”. Hãng tin Sputnik đưa tin chi tiết.

Hãng Sputnik cho biết, tại Tajikistan và Uzbekistan đã diễn ra các cuộc họp bàn về vấn đề an ninh hạt nhân ở Trung Á, tuy nhiên Nga đã không được mời tham dự sự kiện. Nhưng đáng chú ý, cuộc gặp này lại có sự tham dự của Mỹ.

Xung quanh tình hình này, tiến sĩ khoa học chính trị Alexander Gusev đã có một số bình luận trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik.

Theo chuyên gia này, sự tham dự của Mỹ vào sự kiện này đã nói lên rằng, Washington muốn can dự vào khu vực và chọn một số nước Trung Á để đưa vào khu vực lợi ích của mình. Và khu vực này đã bùng nổ bởi xảy ra rất nhiều cuộc xung đột và có sự hiện diện của các cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân. Không thể để Mỹ độc tôn hoạt động tại đây. Và Nga có thể đưa ra nhiều hơn các sáng kiến trong việc xây dựng một khu vực phi hạt nhân.

Hơn nữa, Moscow luôn thể hiện là bên kiến tạo trong xây dựng các khu vực như vậy ở Trung Á khi tính tới việc xây dựng một “lá chắn hạt nhân châu Á” và đưa ra các đảm bảo về việc bảo vệ an ninh. Do đó, những nhà tổ chức sự kiện vừa qua lẽ ra buộc phải mời Nga tham dự. Nếu thiếu Kremlin, việc xây dựng một hệ thống an ninh hạt nhân sẽ không thể đạt được, chuyên gia Alexander Gusev khẳng định.

Sơn Nguyễn

Sputnik