Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc - sự kiện hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của Trung Quốc.Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Tập Cận Bình làm hạt nhân, nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thực hiện thắng lợi “hai mục tiêu 100 năm” và các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đại hội XIX đề ra.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về một số trọng tâm của Quốc hội Việt Nam trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đã có nhiều đổi mới về chất lượng và hiệu quả trong tổ chức và hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, phát huy dân chủ, thực hiện đầy đủ vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Chủ tịch Quốc hội khẳng định trên cơ sở coi trọng việc phát triển quan hệ ổn định, bền vững với Trung Quốc, Việt Nam chân thành mong muốn và ủng hộ Trung Quốc phát triển lớn mạnh, phát huy vai trò tích cực và đóng góp thiết thực cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến nhanh chóng và phức tạp hiện nay, hai nước đều có nhu cầu duy trì môi trường hòa bình, ổn định để tiến hành công cuộc đổi mới và cải cách mở cửa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do dân và vì dân; hai bên cần triển khai thực hiện tốt nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, thúc đẩy mạnh mẽ, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, xây dựng nền tảng vững chắc cho phát triển quan hệ hai nước.Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên duy trì trao đổi và tiếp xúc thường xuyên giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, kịp thời trao đổi, chỉ đạo giải quyết những vấn đề trọng đại trong quan hệ hai nước, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy đi sâu hợp tác, duy trì cục diện hữu nghị và đà phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ Việt-Trung; cần tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện các thỏa thuận và chương trình hợp tác đã thống nhất; mở rộng hợp tác cùng có lợi, phù hợp với chiến lược phát triển của mỗi bên, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân; kiểm soát tốt bất đồng, ổn định tình hình trên biển, không để bất đồng trên biển ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của quan hệ hai Đảng, hai nước cũng như tình cảm và lòng tin của nhân dân hai nước; tổ chức tốt các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, nhất là giữa thanh thiếu niên, nhân sỹ trí thức và nhân dân các địa phương biên giới, tăng cường tình cảm hữu nghị, tạo nền tảng xã hội cho quan hệ Việt-Trung phát triển tốt đẹp, bền vững.Về hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc ( Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc), đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội hai nước, nhất là về công tác lập pháp, giám sát, đôn đốc và thúc đẩy Chính phủ hai nước triển khai các thỏa thuận đã ký kết; tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các Ủy ban Quốc hội, ủng hộ các đại biểu Quốc hội của hai nước tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.