Chung cư ổ chuột nghiêng ngả tại Pháp phơi bày sự nghèo khó

Tòa chung cư 5 tầng ở Rue Jean Roque từ lâu đã không được chính quyền thành phố Marseille đoái hoài và giờ được đánh giá là không an toàn. Lãnh đạo thành phố đang tăng tốc giải quyết bất bình của người dân sau khi lơ là những lời cảnh báo của chuyên gia và để xảy ra hai vụ sập nhà trong tháng 11, khiến 8 người thiệt mạng. Theo New York Times, cơ quan chức năng tới nay đã di tản 1.054 người khỏi 111 chỗ ở xuống cấp và vẫn đang tiếp tục công việc này. Tuy nhiên, báo cáo năm 2015 trình Bộ trưởng Nhà đất cho hay 40.000 công trình nhà ở tại Marseille được xếp vào diện không an toàn, chiếm 10% tổng số trên cả nước. Marseille, thành phố lớn thứ 2 nước Pháp và là một trong số những nơi nghèo nhất châu Âu, đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà đất và sâu xa hơn nữa là cuộc khủng hoảng nghèo khó. Hơn 1/4 dân số tại đây chính thức thuộc diện nghèo