Chuyên cơ Thủ tướng Đức bất ngờ va chạm với phương tiện mặt đất

Sự cố hàng không này Đức đã xảy ra tại sân bay thành phố Dortmund vào thứ hai. Cụ thể, phương tiện mặt đất đã va chạm với chiếc chuyên cơ Bombardier Global 5000 mà nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel thường sử dụng, trong chuyến công tác của bà đến thành phố phía tây đất nước.

Được biết, phương tiện nêu trên đã bất ngờ va chạm với chiếc chuyên cơ, sau khi nữ Thủ tướng đã xuống máy bay. Ngay sau đó, bà Merkel đã trở lại thủ đô Berlin trên một chuyên cơ chính phủ khác, theo người phát ngôn Không quân Đức. Hiện chưa rõ tình trạng máy bay sau vụ va chạm.

Vụ việc mới xảy ra này nằm trong chuỗi các sự cố an toàn hàng không liên quan đến đội bay gồm 14 chiếc chuyên phục vụ các quan chức chính phủ Đức. Vào tháng 12 năm ngoái, nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Argentina, Thủ tướng Merkel đã đến muộn giờ do sự cố kỹ thuật của chuyên cơ, buộc phải hạ cánh tại thành phố Cologne. Tháng 1, Tổng thống Steinmeier đã đến thăm Ethiopia muộn hơn 3 giờ so với kế hoạch, sau khi chuyên cơ của ông gặp sự cố tại Berlin. Bộ trưởng Phát triển Đức Gerd Müller đã phải hủy chuyến thăm Namibia (quốc gia thuộc châu Phi) cũng bởi nguyên nhân sự cố kỹ thuật. Đáng chú ý, vào tháng 4, chuyên cơ của Tổng thống Steinmeier dự kiến cất cánh đã bị hỏng hóc nghiêm trọng, sau khi được kiểm tra định kỳ.

Bà Merkel đã đến địa danh có tên Wuppertal, gần Dortmund vào chiều thứ hai, ghé thăm Đại học Junior, chuyên nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục mầm non, tiểu học và trung học. Bên cạnh đó, bà cũng đến dự buổi nói chuyện nhân dịp kỷ niệm 70 năm Hiến pháp Đức được công bố. Nữ Thủ tướng đã tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu trong khi học đại học.

Phục Hưng

Theo DW