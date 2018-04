Cố vấn an ninh nội địa của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chức

Thư ký báo chí Nhà Trắng nêu rõ: "Tổng thống rất biết ơn sự cống hiến của ông Tom đối với sự an toàn và an ninh của đất nước chúng ta. Tom đã dẫn đầu những nỗ lực của Nhà Trắng nhằm bảo vệ quốc gia khỏi các mối đe dọa khủng bố, tăng cường phòng thủ không gian mạng và đối phó với các thảm họa thiên nhiên nối tiếp chưa từng có tiền lệ."Ông là cố vấn an ninh nội địa hàng đầu và được coi là cố vấn ưa tích của Tổng thống Trump.Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi ông John Bolton đảm nhận chức vụ Cố vấn an ninh quốc gia thứ tư của Tổng thống Trump.

Theo Vietnam+