COVID-19 diễn biến nghiêm trọng, gần 1.000 người Việt ở Mỹ đăng ký về nước

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Mỹ, sáng 10/4, Đại sứ Hà Kim Ngọc đã tham gia chương trình Trao đổi trực tuyến giữa các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ với Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam (TNSV) tại Mỹ về tình hình dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp hỗ trợ công dân và du học sinh Việt Nam tại Mỹ.



Cùng dự có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston Lương Quốc Huy, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Nguyễn Trác Toàn, Trưởng Phòng Lãnh sự - Lãnh sự quán Việt Nam tại New York Hoàng Thanh Tú, Chủ tịch Hội TNSV Mai Phan Zymaris, Tổng Thư ký Hội TNSV Thọ Trần cùng đại diện phụ huynh và du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ.



Tại cuộc trao đổi, các đại biểu tham dự đều chia sẻ về diễn biến lan rộng và phức tạp của dịch COVID-19, tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sống, và du học sinh là nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất. Trong thời gian qua, việc một số trường học tại Mỹ tạm thời đóng cửa và tình hình bùng phát dịch tại một số tiểu bang và thành phố lớn đã khiến nhiều du học sinh gặp rất nhiều khó khăn khi không còn chỗ ở, một số bạn bị “kẹt” tại sân bay khi đang trên đường về Việt Nam để tránh dịch.



Do định kiến về nguồn gốc phát sinh dịch bệnh COVID-19 khiến du học sinh Việt Nam có nguy cơ đối mặt với sự kỳ thị. Các đại biểu cũng được nghe đại diện du học sinh tại Mỹ và phụ huynh từ Việt Nam có con đang học tập tại vùng tâm dịch chia sẻ những băn khoăn, lo lắng về các nguy cơ, tìm hiểu thông tin về các biện pháp hỗ trợ trong trường hợp du học sinh bị nhiễm COVID-19, những điều cần lưu ý trong trường hợp phải về nước khẩn cấp.



Đại sứ Hà Kim Ngọc cùng các Trưởng Cơ quan đại diện khác đã chia sẻ thêm thông tin về nỗ lực của các Cơ quan đại diện trong hỗ trợ nhiều trường hợp du học sinh bị “kẹt” tại sân bay, việc cung cấp thông tin, hướng dẫn và động viên tinh thần công dân ở vùng tâm dịch, các câu chuyện về tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng người Việt Nam và các chi hội du học sinh Việt Nam tại Mỹ.



Trả lời các câu hỏi và quan tâm của nhiều du học sinh và phụ huynh, Đại sứ Hà Kim Ngọc khẳng định Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện đặc biệt ưu tiên công tác bảo hộ công dân, trong đó có hỗ trợ các du học sinh trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát như hiện nay.



Các Cơ quan đại diện đã tăng cường các hình thức tiếp nhận thông tin qua trang mạng, thư điện tử và đường dây nóng 24/7. Đại sứ đề nghị công dân, du học sinh Việt Nam tại Mỹ cần nhanh chóng liên hệ các Cơ quan đại diện để được bảo hộ công dân trong các tình huống khẩn cấp. Đại sứ cũng chia sẻ trong thời gian qua, qua nhiều kênh và nhiều cấp, Đại sứ quán đã vận động các cơ quan sở tại Mỹ có các biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân Việt Nam và cộng đồng hơn 30.000 du học sinh, bảo đảm môi trường an toàn, ổn định để du học sinh tiếp tục học tập, nghiên cứu tại Mỹ.



Đến nay, chính quyền Mỹ không có chính sách bắt buộc công dân hay du học sinh nước ngoài phải rời khỏi Mỹ. Về vấn đề đang được dư luận quan tâm là việc triển khai các chuyến bay thương mại để đưa công dân, du học sinh Việt Nam về nước, Đại sứ cho biết hiện Chính phủ đã giao các cơ quan liên quan nghiên cứu các phương án trên cơ sở bảo đảm phù hợp với năng lực cách ly tập trung ở trong nước, điều trị y tế và diễn biến kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam.

Chính phủ đã có những chỉ đạo cụ thể về các đối tượng ưu tiên khi thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước. Hiện nay, Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện tại Mỹ đã nhận được gần 1.000 đơn đăng ký nhu cầu về nước và đã chuyển các cơ quan trong nước xem xét, xử lý.



Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, Đại sứ cũng đề nghị công dân Việt Nam, các bạn du học sinh cần bình tĩnh, tuân thủ các hướng dẫn của sở tại về phòng ngừa dịch bệnh, giãn cách xã hội và nên tiếp tục ở lại sở tại nếu điều kiện cho phép. Đại sứ cảm ơn các bậc phụ huynh đang tiếp tục là hậu phương vững chắc, nguồn động viên quý báu để các bạn du học sinh trụ lại trong thời điểm khó khăn này.

Đại sứ cũng đánh giá cao vai trò và đóng góp của Hội Thanh niên Sinh viên tại Mỹ đã chủ động, tích cực có các biện pháp hỗ trợ du học sinh, và sự chia sẻ, hỗ trợ của nhiều cá nhân, tổ chức hảo tâm trong cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ với nhiều trường hợp đang gặp khó khăn.



Các phụ huynh và du học sinh cũng nghe các chia sẻ và tư vấn từ các Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston và San Francisco, Lãnh sự Việt Nam tại New York về các biện pháp cụ thể mà phụ huynh, học sinh cần lưu ý để tiếp tục học tập, làm việc ổn định, phòng ngừa khả năng lây nhiễm COVID-19 tại Mỹ.

Những người tham gia cuộc trao đổi trực tuyến với Đại sứ và đại diện các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Mỹ (Ảnh: ĐSQ VN)

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston Lương Quốc Huy cũng đề nghị phụ huynh và du học sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng về quyết định di chuyển trong thời điểm này. Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Nguyễn Trác Toàn cung cấp các hình thức thông tin hiệu quả để Tổng Lãnh sự quán hỗ trợ công dân, du học sinh tại khu vực tiểu bang California và 10 bang lân cận ở bờ Tây.

Lãnh sự Việt Nam tại New York Hoàng Thanh Tú lưu ý các du học sinh tại vùng tâm dịch New York cần hết sức chú ý các biện pháp tự phòng ngừa dịch bệnh, đồng thời cũng cho biết Lãnh sự quán Việt Nam tại New York luôn nỗ lực đồng hành, hỗ trợ công dân và du học sinh vượt qua giai đoạn khó khăn này.



Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 9/4, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đề xuất phương án đưa một số công dân về nước, ưu tiên cho nhóm người cao tuổi, người ốm đau, trẻ em dưới 18 tuổi, đảm bảo cân đối chung và phù hợp với năng lực cách ly tập trung ở trong nước.



Một số trường hợp người Việt Nam không có giấy tờ tuỳ thân và hợp đồng lao động hợp pháp ở nước ngoài sẽ cần tiến hành thủ tục pháp lý với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để thẩm tra thân nhân và sẽ có phương án phù hợp.

Bình Giang