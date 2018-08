Cựu luật sư của ông Trump có thể bị kết tội vì khoản nợ 20 triệu USD

Ông Michael Cohen vốn là Phó Chủ tịch Quỹ Trump, công tố viên đặc biệt của ông Trump. Ông không còn là luật sư cho ông Trump kể từ tháng 5/2018. Hiện ông Cohen được cho là đang phải đối mặt với một cuộc điều tra liên bang vì có liên quan tới việc gian lận thuế và ngân hàng trong khoản vay 20 triệu USD.Các cuộc điều tra tại Manhattan đã đi đến giai đoạn cuối cùng và đang trong quá trình cân nhắc các tội danh vào cuối tháng 8 này. Các cuộc điều tra này tập trung vào những khoản nợ hàng triệu USD mà ông Cohen được hai ngân hàng New York cho vay cũng như những khoản thu nhập mà gia đình ông có được từ hoạt động kinh doanh taxi vàng của thành phố New York.Các cuộc điều tra liên bang cũng nhằm vào vai trò của Cohen trong việc sắp xếp một khoản tiền lớn đưa cho hai người phụ nữ được cho là có quan hệ tình dục với ông Trump trước thời điểm tranh cử tổng thống năm 2016.Ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels được luật sư Cohen đưa 130.000 USD và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal được đưa 150.000 USD. Theo các chuyên gia, khoản tiền này có thể cấu thành tội vi phạm luật tài chính tranh cử.Hiện các cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang bước vào giai đoạn quan trọng để xác định liệu có sự can thiệp của Nga trong quá trình tranh cử của ông Trump năm 2016 hay không. Ông Mueller đang phải đối mặt với rất nhiều lời kêu gọi nhằm nhanh chóng kết thúc điều tra trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.