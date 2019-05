Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Nam Phi

Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) nắm quyền đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Nam Phi với tỷ lệ 57,5%, theo kết quả chính thức được công bố. Chiến thắng vào ngày thứ bảy vừa qua đã đảm bảo cho một nhiệm kỳ thứ sáu liên tiếp ANC nắm quyền lãnh đạo. Song, đây là kết quả thắng cử thấp nhất trong lịch sử của đảng này, kể từ khi Nam Phi kết thúc chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid 25 năm qua. Theo đó, nguyên nhân khiến tỷ lệ ủng hộ ANC giảm sút là do nạn tham nhũng và tình trạng thất nghiệp kéo dài, khiến nhiều cử tri mất niềm tin vào đảng.

Chủ tịch ANC Cyril Ramaphosa, người thay thế cựu Tổng thống Jacob Zuma vướng vào nhiều bê bối, lùm xùm từ năm ngoái, hiện đang phải đối mặt với áp lực giành lại tín nhiệm từ đa số cử tri đối với đảng, trong bối cảnh các vấn đề tồn tại trong nước vẫn chưa có phương hướng giải quyết triệt để, trong đó đáng chú ý, nền kinh tế Nam Phi đã không ổn định trong thời gian dài.

Theo kết quả bầu cử, ANC sẽ có 230/400 ghế trong quốc hội. Áp lực đối với ông Ramaphosa trước mắt sẽ là đối phó hiệu quả và mạnh mẽ với tình trạng tham nhũng trong bộ máy lãnh đạo các cấp. Phát biểu tại thành phố Pretoria, ông Ramaphosa cho biết, cuộc bầu cử thực sự thể hiện tinh thần "tự do, dân chủ" ở Nam Phi, đồng thời khẳng định cam kết phòng chống tham nhũng.

Mặc dù tình hình đất nước đang còn nhiều tồn tại, song các cử tri vẫn dành sự tín nhiệm lớn cho ANC, bởi đây là chính đảng đã đưa nhân dân Nam Phi thoát khỏi giai đoạn phân biệt chủng tộc Apartheid đầy đen tối. Bên cạnh đó, yêu cầu phải thay đổi, cải cách cũng đến từ các cử tri, mà không ít trong số họ đã lựa chọn chính đảng khác, với mong muốn thay đổi tình hình hiện tại.

Cuộc bầu cử tại Nam Phi đã chứng kiến các chính đảng đối lập dần tạo dựng được vị thế. Đảng Các chiến binh Tự do Kinh tế (EFF) đã giành 11% số phiếu ủng hộ, tăng 5% so với cuộc bầu cử trước đó vào năm 2014. Đảng này hiện là một trong ba đảng đối lập lớn tại Nam Phi. Đảng cánh hữu Mặt trận Tự do đã chiếm 10 ghế trong quốc hội. Có thể nói, chính trường Nam Phi vẫn sẽ do đảng ANC, vốn gắn liền tên tuổi với cố Tổng thống Nelson Mandela, là lá cờ đầu; song nếu không có động thái cải thiện theo cam kết, chính đảng thành công nhất Nam Phi này sẽ nhanh chóng bị người dân quay lưng.

Phục Hưng

Theo Al Jazeera