Đoàn kết không chỉ trong một đại dịch

Cuối tháng 3 Ba Lan đã tổ chức các chuyến bay do hãng hàng không quốc gia Ba Lan LOT thuộc sở hữu nhà nước, để đưa khách du lịch và cư dân của nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu và khu vực Schengen trở về Ba Lan và châu Âu sau kỳ nghỉ hoặc công tác tại Việt Nam, chính là một minh chứng về tình đoàn kết Âu đoàn kết hoạt động trên quy mô vi mô. Những sản phẩm y tế của Việt Nam được được mua ở Việt Nam và được người Việt gửi tặng cho ngành y tế Ba Lan và cũng là một ví dụ về tình đoàn kết toàn cầu, tình đoàn kết Ba Lan - Việt Nam. Ba Lan đã gửi các bác sĩ của mình đến Ý, đến khu vực thiệt hại nhất do dịch bệnh. Ba Lan đã chuyển một lượng lớn dụng cụ y tế được sử dụng trong cuộc chiến chống coronavirus, cụ thể là chất sát khuẩn, đến Ý, Cộng hòa San Marino và Tây Ban Nha. Tại thời điểm viết bài này, những chiếc xe tải chở chất sát khuẩn vừa rời Ba Lan và đang trên đường đến Tây Ban Nha. Ba Lan cũng đã tăng phần đóng góp của mình đối với các tổ chức viện trợ nhân đạo quốc tế. Song song với việc giúp đỡ những nước khác, Ba Lan vẫn hết sức nỗ lực và đạt được kết quả tốt nếu so sánh với châu Âu và thế giới nói chung, trong việc hạn chế hậu quả của dịch bệnh tại nước nhà, bằng việc đưa ra các biện pháp đối phó chưa từng có.