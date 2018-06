Đức phá tan âm mưu tấn công bằng bom sinh học

Ông Holger Muench, Giám đốc Cục Cảnh sát hình sự liên bang cho biết, người đàn ông này đã chuẩn bị hết sức tỉ mẩn để thực hiện một cuộc tấn công bằng bom sinh học đầu tiên tại Đức.



Trước đó, ngày 12/6, cảnh sát Đức đã đổ bộ vào một căn hộ ở thành phố Cologne, nơi một người nhập cư Tunisia 29 tuổi được nhận diện là Sief Alllah H và phát hiện những chất cực độc được biết đến là ricin. Đây là chất độc có lượng độc tố gây tử vong cao gấp 6.000 lần so với chất cyanide và không có chất giải độc.



Tờ báo Đức Der Spiegel cho biết, người đàn ông này được cho là đã học cách chế bom sinh học từ những hướng dẫn trên mạng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Các công tố viên đã buộc tội người đàn ông này vì nghi ngờ có ý định sản xuất bom sinh học, tuy nhiên họ vẫn chưa rõ là liệu anh ta có chủ động lên kế hoạch tấn công hay không.



Muench cho biết, họ đã nhận biết được người này một vài tháng trước đây và đã có bằng chứng hắn có liên hệ với IS. Đây là một ví dụ về sự hợp tác tốt đẹp giữa các quan chức an ninh trong nước và quốc tế. Cảnh sát Đức đã nhận được thông tin này từ CIA thông qua các hoạt động mua bán nghi ngờ trên mạng.



Trong cuộc vây bắt này, cảnh sát Đức đã phát hiện ra rất nhiều hạt hải ly, một loại hạt chiết xuất ra chất ricin cùng nhiều vật dụng cần thiết để chế tạo chất nổ.

Các công tố viên cho biết, Sief Allah H đã bắt đầu mua các thiết bị và nguyên liệu sản xuất ricin từ giữa tháng 5, trong đó có việc mua trên mạng hàng ngàn hạt hải ly và một máy xay cà phê bằng điện. Hắn đã thành công trong việc sản xuất chất độc hồi đầu tháng 6.



Vụ việc này diễn ra chưa đầy một tháng sau khi các nhà chức trách Pháp cho biết họ đã phá tan một vụ tấn công khủng bố có liên quan tới việc sử dụng chất ricin. Hai anh em người Ai Cập đã bị bắt.



Đức hiện vẫn đang ở mức báo động khủng bố cao sau một vài vụ tấn công khủng bố chết người có liên quan tới các nhóm IS, trong đó có vụ tấn công bằng xe tải vào khu chợ Giáng sinh ở Berlin năm 2016 khiến 12 người thiệt mạng, cũng do một người tị nạn Tunisia gây ra.

Hà Thu

Theo Der Spiegel