EU chia sẻ quan ngại của Việt Nam về căng thẳng trên biển Đông

Bà Federica Mogherini có cuộc hội đàm và họp báo chung với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vào sáng nay.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam hoan nghênh lập trường của EU về ủng hộ tự do, an ninh và an toàn hàng hải ở biển Đông. Việc quân sự hóa và các hoạt động đơn phương đã và đang làm gia tăng căng thẳng và xói mòn lòng tin suy, và làm yếu hòa bình và an ninh khu vực.

“Tôi đề nghị EU tiếp tục tham gia đóng góp vào việc duy trì hòa bình, thượng tôn pháp luật, đặc biệt Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các nước ở biển Đông”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Federica Mogherini - Ảnh: VGP



Bà Federica Mogherini cho biết EU chia sẻ với quan ngại của Việt Nam liên quan đến những căng thẳng gia tăng gần đây trên biển Đông.

“Chúng tôi cho rằng những căng thẳng đó không có lợi cho môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực này. Chúng tôi ủng hộ tự do đi lại, tự do hàng không trên biển và ủng hộ tiến trình hoàn tất đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) và tôn trọng UNCLOS”, bà nói.

Trong lĩnh vực hợp tác an ninh quốc phòng, bà Federica Mogherini cho biết đã cùng Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thảo luận cách thức phối hợp để thúc đẩy các nội dung hợp tác này.

Thúc đẩy thương mại, đầu tư

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, tại cuộc hội đàm sáng nay, ông đã đề nghị EU sớm dỡ bỏ thẻ vàng đối với các sản phẩm thủy hải sản của Việt Nam xuất khẩu sang EU.

Bà Federica Mogherini nói rằng Việt Nam – EU tuy cách xa về địa lý, nhưng quan hệ hai bên không vì thế mà bị cản trở. Quan hệ thương mại kinh tế phát triển tốt, đặc biệt là việc hai bên ký Hiệp định tự do thương mại và Hiệp định bảo hộ đầu tư vào cuối tháng 6 vừa qua.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Federica Mogherini tại cuộc họp báo chung sáng nay. Ảnh: Thu Loan

Hai bên đã thảo luận những biện pháp nhằm nhanh chóng thông qua và đưa vào thực thi 2 hiệp định này, nhằm đem lại lợi ích không chỉ cho Việt Nam và EU mà còn gửi đi tín hiệu mạnh mẽ rằng hai bên vẫn tin tưởng vào hệ thống thương mại toàn cầu, bà nói.

Bà Federica Mogherini cho biết EU cũng đang hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng bền vững, hỗ trợ chính phủ Việt Nam cung cấp điện cho khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo xa xôi và cải cách quản trị công trong lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, khi đảm nhận vai trò chủ tịch Asean vào năm 2020 và ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam sẽ tích cực đóng góp để thúc đẩy quan hệ Asean – EU.

Bình Giang