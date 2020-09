Hai sự kiện hiếm thấy ở bán đảo Triều Tiên

Quảng cáo

Hôm thứ Sáu tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đưa ra lời xin lỗi mà Reuters mô tả là “hiếm hoi” về vụ bắn chết một quan chức ngành thủy sản của Hàn Quốc trong vùng biển của Triều Tiên.

Seoul sau đó thúc giục Bình Nhưỡng điều tra thêm về vụ xả súng gây chết người và cho rằng đây có thể là một cuộc điều tra chung của hai bên. Quân đội Hàn Quốc cáo buộc binh lính Triều Tiên giết người đàn ông, đổ dầu lên thi thể của anh ta và phóng hỏa.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm Chủ nhật nói chính quyền nước này đang xem xét các biện pháp để bàn giao thi thể cho miền Nam nếu họ tìm thấy.



Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm Chủ nhật nói chính quyền nước này đang xem xét các biện pháp để bàn giao thi thể cho miền Nam nếu họ tìm thấy.

Bản tin nói đây là một “trường hợp khủng khiếp đáng lẽ không nên xảy ra” nhưng cảnh báo rằng các hoạt động của hải quân Hàn Quốc gần địa điểm xảy ra vụ việc đã xâm nhập vào vùng biển của Triều Tiên.

KCNA viết: “Chúng tôi kêu gọi phía nam ngừng ngay việc xâm nhập qua đường phân giới quân sự ở vùng biển phía tây có thể dẫn đến leo thang căng thẳng”.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận về những cáo buộc của Triều Tiên.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap nói Hàn Quốc đã huy động 39 tàu, bao gồm 16 tàu hải quân và 6 máy bay để tìm kiếm trong ngày Chủ nhật bất chấp những phàn nàn của Triều Tiên.

KCNA cho biết Triều Tiên đang bắt đầu hoạt động tìm kiếm thi thể.

“Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp an ninh cần thiết hơn để đảm bảo rằng không có thêm sự cố nào làm hỏng mối quan hệ tin cậy và tôn trọng giữa miền Bắc và miền Nam, theo đúng ý định của lãnh đạo tối cao của chúng tôi”, bản tin nói thêm nhưng không đưa ra giải thích cụ thể.

Ðiều tra chung

Trong một bước đi chưa từng có tiền lệ, cuối ngày thứ Sáu, Hàn Quốc đã đề nghị mở một cuộc điều tra chung với Triều Tiên về vụ việc, vài giờ sau lời xin lỗi hiếm hoi từ Kim Jong Un.

Theo NBC News, khi sự phẫn nộ của công chúng và giới chính trị gia tăng ở miền Nam, văn phòng tổng thống Hàn Quốc tuyên bố rằng có sự khác biệt trong các mô tả của các bên về vụ việc và kêu gọi điều tra thêm.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Năm nói Triều Tiên đã bắn và đốt xác một người đàn ông 47 tuổi sau khi anh ta biến mất khỏi một chiếc thuyền của chính phủ Hàn Quốc hồi đầu tuần. Nạn nhân được cho là mất tích khi đang làm nhiệm vụ trên một tàu đánh cá gần đảo Yeonpyeong, gần biên giới biển giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Chính phủ Hàn Quốc nói anh ta có thể đã cố gắng đào tẩu sang miền Bắc nhưng gia đình nạn nhân bác bỏ điều này.

Vụ việc đã khiến ông Kim phải xin lỗi trong một bức thư gửi tới tổng thống Hàn Quốc, nói rằng ông “rất lấy làm tiếc” về “sự cố đáng tiếc đã xảy ra trên vùng biển của chúng ta”.

Bức thư cũng thừa nhận rằng quân đội Triều Tiên đã bắn vào khoảng trống và sau đó là “mười phát đạn” vào “kẻ xâm nhập” không xác định, vì anh ta không tiết lộ danh tính và dường như muốn bỏ chạy. Bức thư nói thêm rằng vì lý do an toàn do đại dịch coronavirus, binh lính Triều Tiên đã đốt thiết bị nổi mà quan chức này bám vào nhưng không tìm thấy thi thể của anh ta.

Thông điệp đó dường như không xoa dịu những người hàng xóm phía Nam. Sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết họ đã “quyết định yêu cầu Triều Tiên tiến hành các cuộc điều tra bổ sung và cũng yêu cầu một cuộc điều tra chung với Triều Tiên, nếu cần thiết”.

Hai miền Triều Tiên chưa bao giờ tiến hành các cuộc điều tra chung và về mặt kỹ thuật vẫn còn chiến tranh kể từ khi cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953 tạm dừng bằng một hiệp định đình chiến.

