Hai tiêm kích huấn luyện va chạm trên không, 4 phi công thoát chết

TPO - Hai máy bay huấn luyện của Không quân Bangladesh đã rơi xuống đảo Maheshkhali, Cox's Bazar, nghi do va chạm trên không. May mắn, cả 4 phi công đều may mắn thoát chết.