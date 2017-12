Hàng trăm triệu người Mỹ ‘sốc lạnh’ trong đợt rét kỷ lục trước năm mới

Tại đỉnh Washington, núi cao nhất đông bắc Mỹ, nhiệt độ ghi nhận là âm 34 độ C, độ lạnh trong gió ước đạt âm 89 độ. Một người đã thử nghiệm đổ nước sôi ra trong điều kiện gió tạt mạnh và nước đã ngay lập tức hóa tuyết. (Ảnh: MWO)

Theo dữ liệu của cơ quan thời tiết quốc gia, nhiệt độ ở thác nước International, Minesota đã tụt xuống âm 37 độ C, phá kỉ lục âm 32 độ C năm 1924. (Ảnh: Instagram)

Băng đóng thành từng tảng hình tròn do tác động của gió tại khu vực vịnh gần bãi biển North Avenue, Chicago. (Ảnh: LNP)

Các chuyên gia cảnh báo vấn đề liên quan tới sức khỏe khi không khí lạnh tràn qua. Theo Dailymail, hiện Mỹ đã có một trường hợp tử vong do quá lạnh vì xe bị mắc kẹt ngoài đường. Trong ảnh: Người dân New York co ro trong trời lạnh. (Ảnh: Getty)