Hé lộ bảo vệ an ninh Tổng thống Mỹ

“Quái chiêu” của mật vụ Mỹ

Liên quan đến chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Hà Nội, trao đổi với Tiền Phong, đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: Ngày 10/11, lực lượng An ninh Việt Nam đã có cuộc họp với Sở Mật vụ Hoa Kỳ để thống nhất chốt phương án bảo vệ cho đoàn do phía Việt Nam chủ trì. Phía Hoa Kỳ đã tung lực lượng khá hùng hậu tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Việt Nam lần này.

Trong cuộc họp với lực lượng An ninh Việt Nam, phía Mỹ có 5 sỹ quan an ninh, gồm: Jack, John Smith, Phillip…, trong đó có mật vụ ngang với cấp thiếu tướng của Việt Nam. Hầu hết các phương án, kế hoạch của An ninh Việt Nam đưa ra đều được Sở Mật vụ Hoa Kỳ ủng hộ và đánh giá cao. Đại diện phía Việt Nam khẳng định, sẽ nỗ lực triển khai nhiệm vụ tốt hơn chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama năm 2016.

Theo đại tá Thắng, các tuyến đường đoàn Tổng thống Mỹ đi qua là thông tin tuyệt mật, không thể tiết lộ rộng rãi. Các thông tin này chỉ phát đi ít phút trước khi đoàn xe của Tổng thống lăn bánh.

Đại tá Đào Vịnh Thắng khẳng định: Ở bất cứ điểm nào, kế hoạch nào cũng có phương án dự phòng và các tình huống để giải quyết kịp thời. Phòng CSGT cũng xây dựng phương án dự phòng để khi các tuyến đường chính xảy ra sự cố, sẽ lập tức có thể thay đổi và dẫn đoàn chuyển hướng đi phù hợp. Theo kế hoạch, chiếc chuyên cơ Air Force One (Không Lực Một) chở Tổng thống Donald Trump sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào lúc 17h30. Chính vì thế, khi chiếc chuyên cơ này cất cánh lúc 15h20, sớm hơn dự kiến khoảng 1 giờ đồng hồ tại sân bay Đà Nẵng khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng.

Việc cất cánh sớm hơn dự kiến đã khiến cơ quan truyền thông bị “đánh lạc hướng” phỏng đoán Không Lực Một chở Tổng thống Donald Trump sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào lúc 16h15 dẫn tới nhiều phóng viên, nhà báo có mặt tại hiện trường (15h30) sớm hơn kế hoạch. Không chỉ cơ quan báo chí mà ngay lực lượng CSGT cũng bất ngờ về việc cất cánh sớm của chiếc Không Lực Một chở Tổng thống Donald Trump. Ngoài ra, việc phong toả, phân luồng giao thông trên tuyến đường từ sân bay Nội Bài – Cầu Nhật Tân, Âu Cơ – Yên Phụ, Trần Nhật Duật – Trần Quang Khải - Lê Lai - Ngô Quyền cũng được triển khai sớm hơn kế hoạch. Điều đáng nói, theo phán đoán của lực lượng chức năng và nhiều cơ quan báo chí Việt Nam, chiếc Không Lực Một chở Tổng thống Donald Trump sẽ hạ cánh vào lúc 16h15, tuy nhiên thay vào đó lại là một chiếc Air Force One tương tự chở đoàn tuỳ tùng.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, được biết, chiếc Không Lực Một chở Tổng thống Donald Trump sau khi rời sân bay Đà Nẵng đã chuyển hướng bay ngược vào TPHCM thay vì đi thẳng ra Hà Nội. Việc đổi hướng của chuyên cơ này nhằm đánh lạc hướng những âm mưu đe dọa (nếu có), đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tổng thống Mỹ. Việc đánh lạc hướng này là tuyệt mật của mật vụ Mỹ. Theo đó, lúc 16h58, chuyên cơ Không Lực Một đáp xuống đường băng sân bay, nhiều người tin rằng ông Donald Trump đã tới Hà Nội nhưng thực tế chỉ là chở đoàn tuỳ tùng của Tổng thống Mỹ. Khoảng 30 phút sau, chiếc Không Lực Một khác tiếp tục hạ cánh. Ít phút sau, Tổng thống Donald Trump bước ra trong bộ vest màu đen và cà vạt kẻ xanh. Ông Trump đến Hà Nội muộn hơn so với thời gian phán đoán của dư luận khoảng 1 giờ nhưng lại đúng với kế hoạch được phía Mỹ đưa ra trước đó.

Trong chuyến đi đến Việt Nam lần này của Tổng thống Donald Trump có 12 chuyên cơ và 1.200 thành viên đoàn tùy tùng, trong đó có 6 chuyên cơ và dàn xe 11 chiếc được đưa đến Hà Nội. Hành trình bay của Tổng thống Mỹ luôn có 3 chuyên cơ tháp tùng, trong đó có 2 chuyên cơ Không Lực Một giống hệt nhau với mục đích không thể xác định Tổng thống Mỹ ngồi trên chuyên cơ nào. Mỗi chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Mỹ đều được chuẩn bị trước nhiều tháng và nhiều phương án an ninh được tính toán kỹ lưỡng. Bởi vậy, hành trình bất ngờ của Tổng thống Donald Trump khi từ Đà Nẵng ra Hà Nội như chiều 11/11 là hoàn toàn bình thường đối với cơ quan An ninh Mỹ.

Được biết, từ vị trí riêng biệt mà chuyên cơ Không Lực Một đỗ tới khu vực khai thác hàng không thương mại cách xa hơn 1km. Khoảng cách này đảm bảo để mật vụ Mỹ quan sát và kịp thời xử lý bất kỳ vấn đề an ninh nào gây ảnh hưởng tới chuyên cơ Tổng thống. Ống nhòm chuyên dụng có tầm nhìn xa từ 2-5km, rất thuận tiện cho việc quan sát các dấu hiệu khả nghi. Tất cả chó nghiệp vụ của An ninh Mỹ đều thuộc “biên chế” như một công chức. Chúng được hưởng lương, thăng chức và nghỉ hưu sau 10 năm cống hiến. Những người luôn đi bên cạnh Tổng thống có những nguyên tắc vô cùng nghiêm ngặt để đảm bảo an ninh cho người đứng đầu Nhà Trắng, đặc biệt trong các chuyến công du.

Nghiên cứu địa bàn trước 3 tháng

Trò chuyện với với phóng viên, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiết lộ: Các mật vụ và nhân viên Nhà Trắng trước tiên sẽ tới nơi Tổng thống dự kiến thăm trước 3 tháng để khảo sát, phối hợp với giới chức địa phương để đảm bảo được ưu tiên không phận, ưu tiên đường cho chuyên cơ và đoàn xe của Tổng thống.

Các nhân viên mật vụ sẽ hợp tác với cảnh sát địa phương để xác định các mối đe dọa tiềm tàng và đánh giá theo từng bậc khác nhau. Họ cảnh báo sẽ giám sát chặt chẽ những đối tượng thuộc diện “danh sách đen” khi Tổng thống tới thăm. Ngoài ra, mật vụ sẽ sử dụng chó nghiệp vụ rà soát từng địa điểm mà nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến dừng chân và kiểm tra an ninh tại tất cả các bãi đỗ xe để loại trừ khả năng gài bom xe gần nơi khách sạn Tổng thống nghỉ lại.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Tổng thống Mỹ sẽ di chuyển bằng chuyên cơ Không Lực Một, trước khi hạ cánh ở sân bay, một máy bay dự phòng khác giống hệt Không Lực Một sẽ hạ cánh ở một địa điểm bí mật để sẵn sàng thay thế trong trường hợp khẩn cấp. Được biết, theo quy định của Nhà Trắng, có ít nhất 6 máy bay sẽ bay cùng Tổng thống.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Việt Nam đã lưu lại Thủ đô Hà Nội 1 đêm. Sáng 12/11, ông Trump có lịch trình làm việc dày đặc với các nhà lãnh đạo Việt Nam. Ông Trump rời Hà Nội đi Philippines vào buổi chiều cùng ngày.

Minh Đức