Indonesia phá âm mưu tấn công cảnh sát trong thời gian bầu cử Tổng thống

Các nghi phạm bị bắt giữ sau vụ tấn công xảy ra vào cuối tuần qua tại Bekasi, Tây Java. Một nghi phạm đã bị tiêu diệt sau khi ném bom về phía cảnh sát, người phát ngôn cảnh sát Indonesia Dedi Prasetyo cho biết.

"Chúng đã lên kế hoạch tấn công, bằng cách cướp súng của cảnh sát và gây nên những tội ác khủng bố, hoặc đánh bom tự sát hay tiến hành nhiều hình thức tấn công khác có thể gây hậu quả thảm khốc đối với cử tri", ông Prasetyo cho biết, đồng thời bổ sung rằng thiết bị nổ đã bị vô hiệu hóa.

Đáng chú ý, người phát ngôn cảnh sát Indonesia Prasetyo đề cập đến mối liên hệ giữa IS và nhóm Jemaah Ansharut Daulah (JAD), vốn bị chính quyền Indonesia coi là ngoài vòng pháp luật kể từ năm ngoái, do những hành động khủng bố và tự tuyên bố mình là chi nhánh của nhóm khủng bố nước ngoài. Theo đó, các nghi can dự định sử dụng súng và vật liệu nổ, theo kịch bản vụ khủng bố Mumbai 2008 tại Ấn Độ, mà những kẻ tấn công tiến hành hàng loạt vụ xả súng và đánh bom tại kinh đô tài chính của Ấn Độ.

Trước đó, vào tháng 3, vợ con của một nghi phạm khung bố đã tự đánh bom nhà của mình ở đảo Sumatra, sau hàng giờ đàm phán với các quan chức chống khủng bố. Indonesia đã chứng kiến loạt vụ tấn công ở thành phố Surabaya một năm trước, khi cả gia đình, trong đó có trẻ nhỏ 9 tuổi đã đánh bom tự sát, cài trong áo vest, nhằm vào nhà thờ Thiên Chúa giáo và đồn cảnh sát làm hơn 30 người thiệt mạng.

Đương kim Tổng thống Joko Widodo đã tuyên bố thắng cử, sau cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 17/4 vừa qua, dựa trên kết quả không chính thức từ các điểm bỏ phiếu. Song, đối thủ của ông, cựu tướng Prabowo Subianto lại cho rằng có gian lận, đồng thời cũng tuyên bố thắng cử. Ông Prabowo khẳng định, nếu đề nghị của ông không được xem xét cho đến ngày 22/5, thời điểm chính thức công bố kết quả bầu cử, điều đó sẽ kích động một cuộc tuần hành lớn để biểu thị "sức mạnh nhân dân".

Phục Hưng

Theo Reuters