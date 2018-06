Indonesia phá tan ba âm mưu khủng bố trước ngày bầu cử

Các vụ việc này diễn ra riêng lẻ trong đó có một vụ tại Sunbang thứ 6 tuần trước và một vụ diễn ra tại Depok thứ bảy tuần trước, chỉ vài ngày trước khi 150 triệu cử tri Indonesia đi bỏ phiếu bầu lãnh đạo địa phương ngày 27/6.

Cảnh sát Indonesia cho biết ngày 24/6 rằng, nghi phạm đã bị bắn chết ngày 22/6 sau khi bị cảnh sát vây bắt tại Subang. Trên người hắn có mang theo một trái bom tự tạo và một kíp thuốc nổ gắn trong ba lô. Hắn đã bị bắn sau khi phóng dao vào cảnh sát.

Người phát ngôn cảnh sát quốc gia M.Iqbal cho biết, nghi phạm được nhận dạng là M, đang chuẩn bị tấn công khủng bố vào ngày bầu cử 27/6.

Hai nghi phạm khác cũng bị bắn chết trong một cuộc vây bắt tương tự của cảnh sát sáng 23/6. Bọn chúng cũng đang có âm mưu tấn công khủng bố vào ngày bầu cử. Hai tên này là AS và AZ đã bị cảnh sát hạ gục tại Depok sau khi cố gắng kháng cự việc bắt giữ.

Một nghi phạm khác tên là MM cũng đã bị bắt sau đó do có liên quan tới AS và AZ.

Theo tướng Iqbal, hai người đàn ông trên, một 27 tuổi và 31 tuổi, được trang bị bằng dao và súng lục FN (tên một trong nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới).

Tướng Iqbal không nói rõ những nghi phạm này kiếm được những khẩu súng này ở đâu, mặc dù ông khẳng định rằng cả AS và AZ đều đã từng được tập luyện bán quân sự dưới sự hướng dẫn của Bahrumsyah, người được cho rằng đóng vai trò chỉ huy một nhóm quân lính Đông Nam Á tới Trung Đông để chiến đấu cho Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Iraq và Syria.

Tuy nhiên, các nhà chức trách Indonesia tiến hành điều tra từ hồi tháng 4 cho biết, quân lính Indonesia đã bị giết trong các cuộc không kích của Mỹ tại Syria.

Bahrumsyah còn là một nhân vật chủ chốt trong mạng lưới khủng bố ở Indonesia mang tên Jemaah Ansharut Daulah (JAD). Cả Bahrumsyah lẫn nhóm khủng bố này đã được đưa vào danh sách giám sát khủng bố của Mỹ hồi tháng 1 năm ngoái. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, JAD đã đứng lên chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công khủng bố ở Indonesia.

Hà Thu

The Straits Times