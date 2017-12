IS thừa nhận đánh bom khủng bố ở St. Petersburg, Nga

Trong một tuyên bố trên trang tuyên truyền Amaq, IS khẳng định: "Vụ tấn công nhằm vào trung tâm mua sắm ở St. Petersburg hôm 27/12 do một nhóm có liên quan tới IS tiến hành".

Vào tối 27/12, quả bom tự chế được đặt trong một tủ khóa ở siêu thị phía Tây Bắc St. Petersburg – thành phố lớn thứ 2 của Nga và là thị trấn quê nhà của Tổng thống Vladimir Putin, đã phát nổ gây hoảng loạn và làm 14 người bị thương.

Việc Tổng thống Putin năm 2015 quyết định can thiệp quân sự vào Syria và đứng về phía Tổng thống Bashar al-Assad đã khiến Nga trở thành mục tiêu tấn công ưu tiên của IS.

Trước đó trong tháng, Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã ngăn chặn thành công một vụ tấn công khủng bố nhằm vào một nhà thờ Chính thống giáo lớn tại St. Petersburg với sự trợ giúp của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Sau đó, người đứng đầu FSB Alexander Bortnikov nhấn mạnh Nga vẫn còn trong tình trạng báo động về nguy cơ các phần tử thánh chiến từ Syria trở về trước thềm World Cup 2018 và cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3/2018.

Dự kiến, tại St. Petersburg sẽ diễn ra một số trận World Cup trong đó có một trận bán kết. Ông Bortnikov cho biết, ít nhất 4.500 người Nga đã rời bỏ quê hương để tới chiến đấu trong hàng ngũ “khủng bố” ở Trung Đông, Bắc Phi và các khu vực khác.

Ngọc Anh

Theo Telegraph