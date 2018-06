IS tìm cách tấn công các máy bay bằng vũ khí hóa học

Cảnh báo về mối đe dọa hàng không này được ông McCaul đưa ra trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristjen Nielsen tại Diễn đàn an ninh quốc gia Capitol Hill 2018.

Theo ông McCaul, "IS vẫn có ý định bắn hạ các máy bay. Đây là những tài sản đáng giá nhất đối với chúng. IS không thích gì khác ngoài việc cho nổ tung một máy bay (có thể) đang trên đường từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đến sân bay John Fitzgerald Kennedy (Mỹ) và chúng ta biết là IS có nhiều chuyên gia chế tạo bom".

Ông McCaul còn cho rằng các phần tử khủng bố IS cũng đang chế tạo các loại khí hóa học có thể giết hại tất cả mọi người trên các máy bay chỉ trong vòng vài phút.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nielsen khẳng định rằng, nhiều ấn phẩm của IS và thông tin tình báo mà Bộ An ninh Nội địa có được, cho thấy nhóm khủng bố này thèm muốn tấn công các máy bay.





Ngọc Anh (Theo Sputniknews)