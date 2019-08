Johnson & Johnson bị tuyên phạt 572 triệu USD, đối mặt hơn 2.000 vụ kiện

Quảng cáo

Phán quyết này khiến cho công ty dược phẩm và thiết bị y tế hàng đầu thế giới Johnson & Johnson thời gian tới phải đối mặt hơn 2.000 vụ kiện liên quan thuốc giảm đau, báo Mỹ The New York Times đưa tin.



Trước đó, bang Oklahoma muốn Johnson & Johnson phải bồi thường 17 tỷ USD để trả cho các chi phí liên quan cai nghiện, tòa án và các dịch vụ khác trong vòng 20 năm tới để giải quyết những thiệt hại do tình trạng nghiện thuốc giảm đau nhóm opioid (có nguồn gốc tự nhiên chiết xuất từ thuốc phiện hoặc có nguồn gốc tổng hợp).



Dù phán quyết của tòa chỉ đem lại cho bang Oklahoma 572 triệu USD nhưng khiến các bang, thành phố khắp nước Mỹ vui mừng vì họ đang theo đuổi chiến lược pháp lý chống Johnson & Johnson với hơn 2.000 vụ kiện liên quan thuốc giảm đau nhóm opioid.



Tòa phán quyết rằng, Johnson & Johnson đã thực hiện các chiến dịch marketing sai, gây hiểu nhầm và nguy hiểm, dẫn tới tình trạng gia tăng nghiện thuốc giảm đau, tử vong vì dùng quá liệu và trẻ em sinh ra nhiễm opioid.



Johnson & Johnson đã ký hợp đồng với những người trồng cây anh túc (cây thuốc phiện) ở bang Tasmania của Úc, cung cấp 60% thành phần chứa thuốc phiện mà các công ty dược sử dụng để sản xuất thuốc giảm đau nhóm opioid như oxycodone và tích cực tiếp thị nhóm thuốc giảm đau này cho bác sĩ và bệnh nhân rằng chúng an toàn và hiệu quả.

Thẩm phán nói rằng, số tiền 572 triệu USD chỉ đủ trang trải các chi phí trong 1 năm để chống tình trạng nghiện thuốc giảm đau ở Oklahoma.



Đầu năm nay, hai công ty dược Purdue Pharma và Teva Pharmaceuticals cũng đồng ý bồi thường 270 triệu USD và 85 triệu USD để giải quyết hậu quả của thuốc giảm đau nhóm opioid.



Theo các bác sĩ, opioid làm giảm phản ứng đau của bệnh nhân do giảm truyền tín hiệu đau đến não và tăng ngưỡng chịu đau của cơ thể nhưng có thể có tác dụng phụ như gây buồn ngủ, chóng mặt, buồn nôn, suy hô hấp, táo bón, ảo giác…



Thuốc giảm đau opioid mang lại ảo giác khoái cảm cho người dùng. Nếu lạm dụng thuốc opioid trong một thời gian dài để tìm ảo giác khoái cảm sẽ dễ bị nghiện thuốc. Nguy cơ nghiện thuốc được xem là một dạng bệnh lý.



Nguy cơ nghiện thuốc opioid còn xảy ra ở những người không phải dùng thuốc để giảm đau, mà như là một chất ma túy để tìm ảo giác, cảm giác hưng phấn.



