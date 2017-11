Khoảnh khắc đáng nhớ của lãnh đạo APEC bên lề Tuần lễ cấp cao

Tại cuộc gặp song phương bên lề hội nghị APEC hôm 10/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khiến nữ Thủ tướng New Zealand bất ngờ khi tặng nữ lãnh đạo trẻ tuổi một bức tranh chân dung sơn dầu. Thay mặt New Zealand, bà Ardern tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một miếng đá xanh pounamu. Ảnh: Công đảng New Zealand