Khủng hoảng Syria: Mỹ chờ thêm bằng chứng, Nga 'rắn'

Trả lời báo chí sau một cuộc họp riêng với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York ngày 12/4, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia buộc tội Washington đặt hòa bình quốc tế vào một tình huống nguy hiểm và tình hình đang rất nghiêm trọng. Các quan chức Nga, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng, đã cảnh báo rằng, tên lửa của Mỹ sẽ bị bắn rơi và những vị trí phóng tên lửa sẽ là mục tiêu nếu quân nhân Nga bị đe dọa. Ông Nebenzia cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ tiếp tục họp ngày 13/4 để thảo luận về khả năng tấn công quân sự của phương Tây.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết, họ đang tiếp tục đánh giá thông tin tình báo và trao đổi với các đồng minh để tìm biện pháp đáp trả.Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lấy ý kiến từ các cố vấn an ninh hàng đầu của mình về phản ứng của Mỹ, tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 12/4 tuyên bố “chưa có quyết định cuối cùng được đưa ra”.

Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, ông Trump điện đàm với Thủ tướng Anh Theresa May và hai nhà lãnh đạo khác. Các bên đều nhất trí rằng, việc sử dụng vũ khí hóa học là không thể bỏ qua. Ông Trump ngày 12/4 nói với các phóng viên tại Nhà Trắng: “Chúng tôi sẽ tiếp tục gặp nhau ngày hôm nay về tình hình Syria. Chúng tôi phải có quyết định xa hơn nữa”.

Ngày 12/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis nói với các nghị sĩ Mỹ: “Tôi tin rằng có cuộc tấn công hóa học và chúng tôi đang tìm kiếm bằng chứng xác thực hơn”. Nga cho rằng, những báo cáo về một cuộc tấn công hóa học ở Syria là một sự khiêu khích được thiết kế để biện minh cho sự can thiệp của phương Tây.

Lan Anh