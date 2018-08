Kỳ diệu người phụ nữ thoát chết sau 10 tiếng rơi xuống biển

Kay Longstaff được cho là bị ngã khi đang dạo chơi ở cuối con tàu Star của Na Uy lúc nửa đêm 18/8 (giờ địa phương). Lúc đó, con tàu vừa rời cảng Vargarola, gần Pula, Croatia để đi Venice, Italia.

Chị Kay trả lời phỏng vấn sau khi được cứu sống.

Sau khi phát hiện cô mất tích, đội cứu hộ đã tìm kiếm cô suốt đêm nhưng vô vọng. Sau gần 10 giờ tìm kiếm, đội cứu hộ Croatia đã tìm thấy cô ở cách nơi bị ngã khoảng 1,3 km.

Nhà chức trách Croatia đã xem xét đoạn camera giám sát trên tàu và báo động đã được đưa ra sau khi họ tìm thấy chiếc túi xách và hộ chiếu cô để lại trên boong tàu.

Hai tàu cảnh sát biển Cavtat của Croatia và máy bay đã được huy động để tìm kiếm Kay. Người phụ nữ Anh này có dấu hiệu sốt cao khi được tìm thấy và sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình, những người đang trên con tàu Star sang Venice.

Mô phỏng vị trí chị Kay bị rơi khỏi tàu. Yoga và ca hát đã giúp chị thoát chết. Một nhân viên cứu hộ tiết lộ, Kay đã kể rằng, chính các bài tập yoga để giúp mình nổi và ca hát suốt đêm để xua tan nỗi sợ hãi đã giúp cô thoát chết suốt 10 tiếng lênh đênh trên biển.

Chuyên gia về cứu hộ trên biển Mike Tipton cho biết, rất may là Kay đã bị rơi xuống vùng nước biển ấm. Thông thường, thời điểm cứu sống là 1 tiếng đối với nước biển lạnh 5 độ, 2 tiếng đối với nước biển lạnh 10 độ C, và 6 tiếng trong nước lạnh 15 độ C.

“Nếu nước biển khoảng 20 độ C, bạn có thể sống sót được tối đa tới 25 tiếng. Hơn nữa, phụ nữ có lượng mỡ nhiều hơn nam giới khoảng 10% nên có thể nổi dễ dàng hơn,” ông Mike Tipton chia sẻ.

David Radas, người phát ngôn của Bộ Hàng hải Croatia cho biết: “Các nhân viên cứu hộ Croatia đã liên hệ chặt chẽ với các nhân viên trên tàu bằng cách kiểm tra camera an ninh để có thể xác định chính xác thời điểm và địa điểm mà hành khách bị rơi xuống biển. Do đó, chúng tôi biết chính xác được vị trí của con tàu”.

Hiện Kay đã được điều trị tại bệnh viện ở Pula và cần nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình sang Venice.

Hà Thu

The Sun