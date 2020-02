Lại nổi lên nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Quảng cáo

Nguồn tin, nói với điều kiện ẩn danh do tính nhạy cảm của vấn đề, rằng các đồng minh đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump trong Ủy ban Tình báo Hạ viện đã đặt nghi vấn trước bản báo cáo của các quan chức Văn phòng Tình báo quốc gia.

“Có thể đoán trước được những người Cộng hòa phản ứng như thế nào. Họ rất điên tiết”, nguồn tin nói. “Họ đã chất vấn bên tình báo”.

Các quan chức thuộc Văn phòng tình báo Quốc gia đã cảnh báo Ủy ban Tình báo Hạ viện trong một cuộc gặp kín rằng, Nga đang có những bước đi nhằm tạo ra nghi ngờ đối với tính trung thực của kết quả phiếu bầu của ngày 3/11, đồng thời cùng lúc đó thúc đẩy để ông Trump đắc cử nhiệm kỳ hai.

Nguồn tin này cho biết, người Nga đang ủng hộ một ứng cử viên và các quan chức tình báo Mỹ nhận định ứng cử viên này là ông Trump.

Reuters đã liên lạc nhưng không nhận được phản hồi từ các thành viên đảng Cộng hòa trong Ủy ban Tình báo thuộc Hạ viện Mỹ, nơi đảng Dân chủ chiếm đa số.

Ngày 20/2, tờ New York Times tường thuật rằng, một ngày sau cuộc họp kín giữa các quan chức của Văn phòng Tình báo Quốc gia Mỹ và giới nghị sỹ, tổng thống Donald Trump đã quở trách Giám đốc Tình báo Quốc gia Joseph Maguire, vì cho phép nhân viên thuộc quyền xuất hiện trước Ủy ban Tình báo Hạ viện. Để khẳng định việc này, tờ báo hàng đầu nước Mỹ đã trích dẫn 5 nguồn tin.

Ngày 19/2, ông Trump nói ông đang có kế hoạch thay thế ông Maguire theo dạng tạm giao quyền giám đốc cho Richard Grenell, một người rất trung thành với ông Trump, là đại sứ Mỹ tại Đức từ năm 2018. New York Times nói, khi mắng mỏ ông Maguire, ông Trump nói về sự có mặt của nghị sỹ đảng Dân chủ Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, tại buổi báo cáo của các quan chức Văn phòng Tình báo Quốc gia.

Nghị sỹ Adam Schiff cũng phụ trách tiến trình luận tội của Hạ viện Mỹ về các cáo buộc ông Trump lạm dụng quyền lực, cản trở quốc hội, trong vụ thỏa thuận với Ukraine. Tuy nhiên tháng trước, Thượng viện Mỹ với đa số thành viên thuộc đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu tha bổng Tổng thống Trump. Nhà Trắng cho đến nay vẫn chưa lên tiếng về các diễn tiến mới này.

Một tờ báo hàng đầu nước Mỹ khác là Washington Post tường thuật, ông Trump đã mắng mỏ ông Maguire trong một cuộc họp ở Phòng Bầu dục sau khi các nghị sỹ đồng đảng với tổng thống thông báo cho ông Trump về buổi báo cáo của các quan chức Văn phòng Tình báo Quốc gia.

Còn theo New York Times, Shelby Pierson, một nhân viên của ông Maguire, được giao giám sát các hoạt động liên quan đến an ninh bầu cử, đã chủ trì việc báo cáo ở Ủy ban Tình báo Hạ viện. Theo Reuters, Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia, cũng từ chối bình luận về vụ việc.

Các quan chức Mỹ từ lâu đã cảnh báo Nga và một số nước khác sẽ can thiệp vào chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ trong năm 2020.

Cộng đồng tình báo Mỹ kết luận rằng, Nga sử dụng tin giả, tấn công mạng và các phương pháp khác trong một chiến dịch được thiết kế để ông Trump giành lợi thế trong đợt bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 trước ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton. Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Về phần mình, ông Trump liên tục đặt nghi vấn đối với “phát hiện” nói trên. Tại một hội nghị thượng đỉnh hồi năm 2018, ông nói ông thấy lời bác bỏ sự can dự của Nga vào bầu cử Mỹ từ Tổng thống Nga Vladimir Putin là “cực kỳ mạnh mẽ và quyết liệt”.

Năm ngoái, cựu công tố viên đặc biệt Robert Mueller kết luận trong một báo cáo rằng, không có bằng chứng cho thấy có sự điều phối, dàn dựng nào giữa Nga và chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Anh Minh