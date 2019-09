Lãnh đạo các nước gửi điện mừng 74 năm Quốc khánh Việt Nam

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường gửi Điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lật Chiến Thư gửi Điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.Trong điện mừng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Trung Quốc đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội Đảng XII đề ra, sớm xây dựng thành công nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Khẳng định Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam phát triển ổn định, bền vững, cùng hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm tới.Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào Bounnhang Vorachith; Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pany Yathotou đã đồng gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.Trong điện, các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam anh em; khẳng định dù cho tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp nhưng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam luôn được gìn giữ, vun đắp, trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời và có hiệu quả đối với sự nghiệp cách mạng của Lào; khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục cùng với các đồng chí Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni gửi Thư chúc mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen gửi Thư chúc mừng đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Quyền Chủ tịch Thượng viện Campuchia Sim Ka gửi Thư chúc mừng đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cũng gửi Điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.Trong Thư mừng, các nhà lãnh đạo Campuchia chân thành chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và quốc tế; đặc biệt chúc mừng Việt Nam đã trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Lãnh đạo Campuchia đánh giá cao quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Đảng, hai Quốc hội, Chính phủ và nhân dân hai nước; khẳng định quyết tâm không ngừng vun đắp cho quan hệ hai nước; đồng thời, bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam-Campuchia sẽ tiếp tục được củng cố và tăng cường, ngày càng càng phát triển sâu rộng và bền chặt, vì lợi ích chung của hai nước, vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung ở khu vực.Chủ tịch Nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Cuba Raul Castro Ruz đã gửi Điện mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.Trong điện mừng, các đồng chí lãnh đạo thay mặt nhân dân và Chính phủ Cộng hoà Cuba gửi tới lãnh đạo cấp cao Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp; bày tỏ tin tưởng Cuba và Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ anh em lịch sử và hợp tác ngày càng sâu đậm; khẳng định mong muốn thắt chặt mối quan hệ lịch sử anh em đoàn kết và hợp tác giữa hai dân tộc, hai Đảng và hai Chính Phủ.Tổng thống Liên bang Nga V. Putin đã gửi Điện mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Liên bang Nga D. Medvedev đã gửi Điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga V. Matvienko và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V. Volodin đã gửi Điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.Trong điện, các lãnh đạo Nga đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga phát triển ngày càng sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế-thương mại, đầu tư với nhiều dự án lớn về năng lượng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng… Lãnh đạo Nga bày tỏ tin tưởng các hoạt động trong khuôn khổ Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam trong năm 2019-2020 sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ song phương và đa phương vì lợi ích của nhân dân hai nước.Tổng thống Singapore Halimah Yacob đã gửi Thư chúc mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long gửi Thư chúc mừng đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.Lãnh đạo Singapore nhấn mạnh: Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ to lớn về mọi mặt; đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực, một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhiều công ty Xinh-ga-po. Lãnh đạo Singapore bày tỏ vui mừng Việt Nam và Singapore đã xây dựng quan hệ Đối tác Chiến lược bền chặt, với nền tảng vững chắc là quan hệ chính trị gần gũi, giao lưu nhân dân ngày càng sâu đậm và hợp tác kinh tế hiệu quả, thực chất; khẳng định sẽ ủng hộ và hợp tác chặt chẽ khi Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-202.Ngài Prayut Chan-o-cha, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan đã gửi Điện chúc mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.Thủ tướng Prayut Chan-o-cha bày tỏ vui mừng Thái Lan và Việt Nam đang không ngừng củng cố quan hệ cùng có lợi trên cơ sở tầm nhìn và lợi ích chung, thể hiện đầy đủ nội hàm của quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha khẳng định quyết tâm tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Thái Lan, cùng phấn đấu vì những mục tiêu chung là sự phát triển của cả hai nước, lợi ích của hai dân tộc và những lợi ích chung của cả khu vực”.Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar U Win Myint đã gửi Thư chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Cố vấn Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Daw Aung San Su Ki đã gửi Thư chúc mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Tổng thống U Myint Swe và Phó Tổng thống Henry Van Thio gửi Thư chúc mừng tới Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.Lãnh đạo Myanmar đánh giá cao quan hệ hữu nghị và Đối tác Hợp tác Toàn diện giữa Việt Nam và Myanmar không ngừng được củng cố trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng, quan hệ hai nước sẽ không ngừng được phát triển và tăng cường hơn nữa trong những năm tới, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và sự đoàn kết, thống nhất trong ASEAN.* Cũng nhân dịp này, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc Vương Nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Cuba Bruno Rodriguez Parrilla, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Singapore Vivian Balakrishnan, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Thái Lan Don Pramudwinai, Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế Cộng hòa Liên bang Myanmar U Kyaw Tin đã gửi Điện/Thư chúc mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Theo Báo Chính phủ