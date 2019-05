Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại các nước

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ và Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước nước CHDCND Lào, xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Lê Đức Anh!”.



Ngay sau Lễ viếng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounhang Volachith thay mặt Đoàn xúc động ghi sổ tang: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ nước CHDCND Lào và Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước vô cùng thương tiếc khi nhận được tin về sự ra đi của đồng chí Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Sự ra đi của đồng chí Lê Đức Anh không chỉ khiến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo kính yêu mà còn khiến Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào chúng tôi mất đi người bạn, người đồng chí thân thiết và gần gũi.



Đồng chí Lê Đức Anh là người có đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước của Việt Nam trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng hơn 80 năm, cả trong phong trào chiến đấu cứu nước chống đế quốc xâm lược, thống nhất đất nước Việt Nam và trong thời kỳ bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước Việt Nam. Đồng chí Lê Đức Anh còn là người có những đóng góp quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam trong suốt thời gian qua.



Trong giờ phút đau buồn này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ nước CHDCND Lào, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và nhân dân Lào xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và xin gửi lời chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh em, cùng gia đình, thân quyến và bằng hữu của đồng chí Lê Đức Anh.



Xin bày tỏ lòng tiếc thương trước vong linh đồng chí Lê Đức Anh và cầu mong đồng chí được an nghỉ nơi vĩnh hằng”.



Ngoài ra, rất nhiều đoàn đại biểu các bộ ngành của Lào đã đến viếng đồng chí Lê Đức Anh và ghi sổ tang như đoàn Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch- đầu tư, Bộ Năng lượng và Mỏ; Đoàn Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Thủ tướng; Đoàn Ban Tuyên huấn, Hội hữu nghị Lào-Việt Nam…

Tại Jakarta, sáng 3/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã tổ chức trang trọng lễ viếng và mở sổ tang Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.



Trong bầu không khí trang nghiêm, xúc động, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Jakarta do Đại sứ Phạm Vinh Quang dẫn đầu đã dành một phút mặc niệm và thắp hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN do Đại sứ Trần Đức Bình dẫn đầu viếng và tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.



Trong sổ tang, Đại sứ Phạm Vinh Quang và Đại sứ Trần Đức Bình bày tỏ vô cùng thương tiếc nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, người lãnh đạo mẫu mực, tâm huyết, có nhiều đóng góp lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; biết ơn đối với những đóng góp của đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh đối với sự nghiệp bảo vệ, thống nhất, xây dựng đất nước và mở rộng các mối quan hệ quốc tế của Việt Nam, đề cao hình ảnh và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc, đóng góp cho hoà bình và phát triển trên thế giới.



Ban Thư ký ASEAN cũng tổ chức treo cờ rủ tại trụ sở ở Jakarta trong hai ngày (3-4/5). Tổng Thư ký ASEAN có kế hoạch đến viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào sáng 4/5.



Tại Australia, vào 10h sáng 3/5 theo giờ địa phương, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.



Thay mặt cán bộ nhân viên Đại sứ quán, Đại sứ Ngô Hướng Nam ghi sổ tang: “Đại tướng mất đi để lại bao niềm thương tiếc trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đại tướng và nguyện nỗ lực học tập tinh thần làm việc, cống hiến của Đại tướng, góp phần phát triển đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.”



Đại diện các đoàn ngoại giao, bà con Việt kiều, đại diện cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Canberra cũng đã vào viếng và ghi sổ tang.



Các đại diện của Đại sứ quán Lào, Philippines, Cuba, Áo, Libya, Ethiopia, Bangladesh, Singapore, cùng một số cơ quan ngoại giao các nước khác tại Australia cũng đã đến chia buồn và ghi sổ tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.



Cũng trong ngày, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Perth đã tổ chức trang trọng lễ viếng và mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Cũng trong hôm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.



Phát biểu tại lễ viếng, bà Lâm Thanh Phương, Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tóm tắt tiểu sử, thân thế và sự nghiệp của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Bà Lâm Thanh Phương khẳng định nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh "sẽ mãi là tấm gương sáng cho thế hệ chúng tôi học tập và noi theo”.



Thay mặt Hội đồng Thúc đẩy Ngoại giao Nhân dân (FEC) của Nhật Bản, ông Ken Matsuzawa, Chủ tịch FEC, và ông Hiroyuki Yushita, nguyên Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam và hiện là Giám đốc Điều hành FEC, gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Trong sổ tang, ông Yushita viết: “Chúng tôi rất buồn trước sự ra đi của Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất”.

Theo Báo chính phủ