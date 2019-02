Liên hợp quốc phê chuẩn chuyến đi của đoàn Triều Tiên tới Việt Nam

Hội đồng Bảo an đã thống nhất thúc đẩy các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên kể từ năm 2006 nhằm chặn con đường kinh tế giúp Bình Nhưỡng theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, cấm Triều Tiên xuất khẩu nhiều thứ bao gồm than đá, sắt, chì, dệt may và hải sản, ngăn chặn nước này nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm xăng dầu.

Theo các lệnh trừng phạt này, 12 người Triều Tiên là đối tượng chịu lệnh cấm đi lại toàn cầu và phong tỏa tài sản. Mặc dù chưa rõ có ai trong số các nhân vật này tới Việt Nam lần này, ủy ban chịu trách nhiệm về các lệnh trừng phạt Triều Tiên đã phê chuẩn đề nghị của Việt Nam về việc miễn trừ cho họ, theo một văn bản nội bộ mà Reuters có được.

Lệnh phê chuẩn của LHQ cho phép đoàn Triều Tiên tham gia hội nghị từn27-28/2 và thực hiện các công tác chuẩn bị tại Việt Nam trước đó.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều gặp nhau lần thứ nhất tại Singapore

Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất tại Singapore, Nga và Trung Quốc đã đề nghị Hội đồng Bảo an thảo luận việc giảm bớt các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên như là “phần thưởng”, thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa. Nhưng Mỹ và một số nước khác nói các lệnh trừng phạt cần phải được duy trì cho đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Đại sứ Nga tại LHQ nói Nga hy vọng hội nghị thượng đỉnh tại Việt Nam kết thúc với kết quả tích cực nhưng nói thêm: “Bạn không thể trông chờ giải quyết vấn đề trong hai ngày gặp gỡ, đây là một con đường dài”.

Anh Minh