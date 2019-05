Mất mùa, Triều Tiên cắt giảm khẩu phần xuống thấp kỷ lục

Liên Hợp quốc (LHQ) thực hiện đánh giá về tình trạng lương thực của Triều Tiên từ ngày 29/3 đến 12/4, theo đề nghị của nước này. Các chuyên gia LHQ được phép tiếp cận nhiều hơn, bao gồm các hợp tác xã, hộ gia đình nông thôn và thành thị, nhà trẻ và trung tâm phân phối lương thực.

“Đánh giá an ninh lương thực mới này...thấy rằng sau vụ mùa tồi tệ nhất trong 10 năm, do khô hạn, sóng nhiệt và lũ lụt, 10,1 triệu người dân phải chịu cảnh mất an ninh lương thực nghiêm trọng, nghĩa là họ không đủ lương thực cho đến vụ mùa tiếp theo”, Phát ngôn viên Chương trình lương thực thế giới Herve Verhoosel nói.

Khảo sát thấy rằng mức tiêu thụ protein của người dân Triều Tiên rất thấp, khi một số gia đình chỉ được nạp protein vài lần mỗi năm.

Chương trình Lương thực thế giới và Tổ chức Nông Lương LHQ cùng thực hiện khảo sát này. Hai cơ quan này nằm trong số ít các tổ chức được phép vào Triều Tiên.

Sản lượng lương thực của Triều Tiên trong vụ mùa vừa qua chỉ đạt 4,9 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ vụ mùa 2008-2009, dẫn đến tình trạng thiếu khoảng 1,36 triệu tấn lương thực trong năm 2018/2019.

“Triển vọng của vụ mùa lúa mì và lúa mạch đầu năm 2019 rất đáng lo, với một số cộng đồng dân cư đối mặt với rủi ro mất an ninh lương thực trong vụ mùa sẽ thu hoạch vào tháng 6. Đó là do tác động của nhiều trận sốc thời tiết kết hợp với tình trạng thiếu nhiên liệu, phân bón và phụ tùng cần thiết cho nông nghiệp”, ông Verhoosel cho biết.

Chương trình Lương thực thế giới dự kiến thực hiện một chuyến đánh giá nữa vào tháng 7 và tháng 8 năm nay để tìm hiểu quy mô đầy đủ của cuộc khủng hoảng.

Bình Giang

theo Reuters