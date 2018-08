Mỹ 'xuống nước' với Trung Quốc

Văn bản này cũng bao gồm điều khoản được xem là “xuống nước” với Trung Quốc khi giảm bớt các biện pháp kiểm soát hoạt động của hai công ty công nghệ Trung Quốc là ZTE Corp và Huawei Technologies Co Ltd, Reuters cho hay.

Ông Trump tại một buổi tập trận của quân đội Mỹ

Theo chuyên gia Todd Harrison của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và chiến lược (Mỹ), mặc dù ông Trump nói ngân sách mới “ là khoản đầu tư đáng kể vào quân đội”, so với ngân sách quốc phòng mà ông Obama thông qua trong ba năm đầu nhiệm kỳ thì vẫn thấp hơn.Trong khi đó, một số nhà lập pháp Mỹ muốn áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt ZTE, trừng phạt công ty này vì đã bán sản phẩm trái cam kết cho Iran và Triều Tiên, nhưng những biện pháp kiểm soát trong luật mới được thông qua nhẹ hơn so với dự thảo trước đó.Cụ thể là ông Trump đã hủy bỏ lệnh cấm các công ty Mỹ bán linh kiện cho ZTE, cho phép công ty sản xuất thiết bị viễn thông lớn thứ hai Trung Quốc phục hồi việc làm ăn với các đối tác Mỹ. Việc này khiến ông Trump trở thành mục tiêu công kích của một số nghị sỹ của cả đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ.Giới tình báo Mỹ đã từng nói họ lo ngại ZTE và Huawei và một số công ty Trung Quốc khác có mối liên hệ với chính phủ Trung Quốc, vì thế làm ăn với họ đặt Mỹ vào nguy cơ bị do thám.Luật quốc phòng mới cũng cho phép giới quân sự Mỹ chi 7,6 tỷ USD mua 77 tiêm kích F-35 Joint Strike Fighter của hãng Lockheed Martin.