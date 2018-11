New York diễu hành bóng bay khổng lồ dịp lễ Tạ ơn

Sáng 22/11, gió to và thời tiết lạnh buốt không cản được bước chân đoàn diễu hành bóng bay truyền thống dịp lễ Tạ ơn, Macy’s Thanksgiving Day Parade, tại New York, Mỹ. Trong âm nhạc sôi động, hàng chục quả bóng bay khổng lồ với hình dáng các nhân vật hoạt hình đủ màu sắc bay lơ lửng qua khắp các đại lộ. Đây là năm thứ 92 cuộc diễu hành này được tổ chức tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Dylan Mahoney đã tham gia cuộc diễu hành bóng bay truyền thống hơn 10 năm qua. Ông cho biết phải đi đến vài đôi vớ giữ ấm mới có thể đứng theo dõi. “Đây là một trong những năm lạnh nhất. Trước đây có năm tôi còn theo dõi buổi diễu hành trong mưa”, ông Mahoney chia sẻ. Ông nói rất thích sự kiện truyền thống này và đã phải lái xe hàng giờ từ New Jersey để đến tham gia. Ảnh: AP

Ngoài ra, lễ hội Macy’s Thanksgiving Day Parade năm nay còn có nhiều sự kiện giải trí quy tụ các ngôi sao ca nhạc hàng đầu như John Legend, Leona Lewis, Martina McBride, Rita Ora, Pentatonix and Diana Ross. Để đảm bảo sự kiện được tổ chức thành công, hãng Macy’s đã phải thuê thêm nhân công. “Chúng tôi đã thuê khoảng 1.000 người khắp cả nước để hỗ trợ cho buổi diễu hành này”, một đại diện hãng Macy’s nói với CNBC. Ảnh: Getty.

Với nhiệt độ ngoài trời vào khoảng -6 độ C, thành phố New York khuyến cáo người dân đội thêm mũ, mang khăn ấm, găng tay và mặc nhiều quần áo để tránh bị tê cóng. Hàng nghìn cảnh sát, bao gồm lực lượng chống khủng bố và cả cảnh sát mặc thường phục, được bố trí dọc tuyến đường diễu hành và trà trộn vào đám đông khán giả để đảm bảo an ninh cho sự kiện. Ảnh: Getty.