New Zealand: Núi lửa đột ngột phun trào, 5 người thiệt mạng

Vụ phun của núi lửa ở đảo Trắng của New Zealand đã khiến tro bụi bay lên không trung hơn 300m. Cảnh sát cho biết, ngọn núi lửa bắt đầu phun trào vào lúc 14g 11 phút ngày 9/12. Có 23 du khách, một vài người được cho là du khách trên du thuyền Ovation of the Seas, đã được cảnh sát cứu. Một số người khác vẫn còn ở trên đảo.



Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực cứu những người gặp nạn vì núi lửa phun trào.

Phát biểu tại cuộc họp báo, phó trưởng cảnh sát John Tims cho biết, họ không chắc chắn về số lượng người gặp nạn và các nhân viên cứu hộ khống thể tiếp cận hòn đảo này do có nhiều nguy hiểm.

Khoảng 50 người, trong đó có người New Zealand và người nước ngoài được cho là đang ở gần khu vực miệng núi lửa trước khi nó phun trào.



Ngoài ra, có tới 20 người được cho là bị thương khi núi lửa phun trào. Nhóm cứu hộ St John đã cử 7 máy bay trực thăng và thuốc men tới ứng cứu.



Ông Michael Schade, người quản lý xây dựng tại San Francisco là một trong số những khách du lịch đã may mắn rời khỏi hòn đảo này trước khi núi lửa phun trào.



Trong một đoạn video mà Schade đăng trên Twitter cho thấy ông đã thoát khỏi hòn đảo này bằng thuyền. Một cột tro bụi trắng đã bay lên trên bầu trời trong khi một nhóm khách du lịch đã tới gần bờ.



Schade cho biết: “ Thật không thể tin được rằng, nhóm du lịch của chúng tôi đã đứng ngay trên miệng núi lửa chỉ trước đó chưa đầy 30 phút”.



Nhóm nhà khoa học của GeoNet đã quay được cảnh một nhóm người đã đứng ở vị trí núi lửa phun trào chỉ trước đó 10 phút và họ đã đi ra khỏi miệng núi lửa 1 phút trước đó.



Đảo Trắng cách bờ biển phía tây North Island khoảng 50km. Các chùm khói khổng lồ có thể nhìn thấy từ đất liền. Các nhà núi lửa họ cho biết, tro bụi núi lửa bay lên không trung khoảng 3.658m.



Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardenr cho biết tại một cuộc họp báo rằng: “ Chúng tôi biết rằng, có nhiều khách du lịch, gồm người New Zealand và người nước ngoài, đã có mặt ở đó lúc núi lửa phun trào. Tôi biết rằng, có rất nhiều người lo lắng cho người thân của mình ở trên và gần hòn đảo lúc bấy giờ. Tôi có thể đảm bảo rằng, cảnh sát đang làm mọi việc có thể”.



Trên Twitter, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, người Australia đã bị ảnh hưởng bởi núi lửa phun trào và chính phủ Australia đang nỗ lực hơn nữa. Truyền thông Australia đưa tin, có 24 người đang ở trên đảo Trắng khi núi lửa phun trào.



Giám đốc điều hành của hiệp hội du thuyền New Zealand cho biết, có một tour của hãng Ovation of the Seas liên quan tới vụ núi lửa phun trào tại đảo Trắng, nhưng họ không có thêm thông tin chi tiết về đoàn du lịch này.



Ovation of the Seas là tầu du lịch 16 tầng thuộc công ty du thuyền Royal Caribbean. Nó có thể chở được khoảng 5.000 khách du lịch và riêng nhân viên trên tàu lên tới 1.500 người. Tàu này đã cập cảng Tauranga ở đảo Bắc và bắt đầu hành trình từ Sydney ngày 3/12.



Nhà chức trách New Zealand cho biết, có vẻ không có gì nguy hiểm đối với người dân ở các khu vực ven biển xa khu vực núi lửa phun trào.

Bất ngờ, nhưng không bất thường

Đảo Trắng ( White Island) nằm ở ngoài khơi New Zealand, nơi núi lửa vừa phun trào.

Một chuyên gia cho biết, vụ phun trào núi lửa này hoàn toàn bất ngờ, nhưng không phải là bất thường.

Ông Shane Cronin, chuyên gia nghiên cứu núi lửa tại đại học Auckland cho biết, việc phun trào núi lửa bất ngờ như ở đảo Trắng có thể dự đoán được tại một thời điểm nào đó. Ông cho biết thêm, vụ phun trào thủy nhiệt có thể xảy ra bất ngờ, không hề có cảnh báo trước do chúng bị thúc đẩy bởi sự giãn nở của nước siêu nóng biến thành hơi nước.



Trang theo dõi núi lửa GeoNet đã nâng mức cảnh báo cho núi lửa ở đảo Trắng vào tháng 11 do sự gia tăng của các hoạt động núi lửa.



Mới tuần trước, nhà nghiên cứu núi lửa Brad Scott của GeoNet cho biết trong một báo cáo rằng, tình trạng bất ổn của núi lửa đang tiếp tục tại đảo Trắng với khí gas, hơi nước được quan sát thấy ở mặt sau của hồ miệng núi lửa.



Cơ quan quản lý các vấn đề khẩn cấp quốc gia của New Zealand cho biết, vụ phun trào núi lửa này có thể gây nguy hiểm cho các khu vực lân cận. Tuy nhiên, cơ quan nghiên cứu địa lý của New Zealand GNS cho biết, sự phun trào ngắn hạn này không có dấu hiệu leo thang.



Núi lửa ở đảo Trắng là một trong số những núi lửa hoạt động mạnh nhất tại New Zealand. Đợt phun trào nguy hiểm gần đây nhất của nó đã diễn ra vào năm 1914 và làm chết hơn 12 thợ mỏ. Vào tháng 4 năm 2016, nó đã có một đợt phun trào ngắn hạn.



Kể từ năm 1953 khi đảo Trắng trở thành nơi bảo tồn danh lam thắng cảnh của tư nhân thì mỗi năm nó cho phép hơn 10.000 khách du lịch tới thăm hòn đảo núi lửa này.



Hà Thu

Reuters