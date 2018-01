Nga là điểm trung chuyển than từ Triều Tiên sang Hàn Quốc và Nhật Bản?

Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã cấm Triều Tiên xuất khẩu than đá từ ngày 5/8/2017 nhằm cắt giảm các nguồn ngoại tệ của Bình Nhưỡng vốn được dùng để tài trợ cho các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa của nước này. Tuy nhiên, kể từ đó tới nay Triều Tiên đã ít nhất có 3 lần vận chuyển than tới các cảng Nakhodka và Kholmsk của Nga và từ đây số than này lại được đưa lên các tàu để đi đến Hàn Quốc và Nhật Bản.

Một nguồn tin hải vận từ phương Tây cho hay, một số tàu hàng đã tới Nhật Bản và Hàn Quốc trong tháng 10/2017.

Nguồn tin an ninh Mỹ cũng xác nhận về hoạt động mua bán than đá thông qua Nga này, đồng thời cho biết điều đó vẫn tiếp tục diễn ra.

Trong khi đó, một nguồn tin an ninh châu Âu đề nghị giấu tên khẳng định, “cảng Nakhodka của Nga đã trở thành điểm trung chuyển than đá của Triều Tiên”.

Bộ Ngoại giao Nga không phản ứng gì về đề nghị của phóng viên Reuters yêu cầu bình luận về những thông tin trên. Phái bộ Nga tại LHQ đã thông báo với ủy ban giám sát lệnh trừng phạt của HĐBA ngày 3/11/2017 rằng Moscow vẫn đang tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Triều Tiên.

Được hỏi về những hoạt động trên, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, “rõ ràng là Nga cần phải nỗ lực hơn nữa. Tất cả các thành viên LHQ, trong đó có Nga, được yêu cầu thực thi các nghị quyết trừng phạt một cách thiện chí và chúng tôi mong tất cả các nước sẽ làm như vậy”. Trong khi đó, Nhà Trắng lại chưa ngay lập tức hồi đáp đề nghị bình luận về vấn đề này.

Các nguồn tin an ninh châu Âu cho rằng, tuyến đường vận chuyển than đá qua Nga đã phát triển do Trung Quốc – quốc gia láng giềng đồng thời là đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên – phá vỡ hoạt động xuất khẩu của Bình Nhưỡng.

Ngọc Anh

Theo Firstpost