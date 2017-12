Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ dù bị coi là mối đe dọa

TPO - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov khẳng định, Moscow sẵn sàng “xây dựng cầu nối” với Washington, bất chấp việc bị xem là mối đe dọa an ninh trong chiến lược an ninh quốc gia mới do Tổng thống Donald Trump công bố.