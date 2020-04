Người đánh giày hiến đất cứu người nghèo trong đại dịch COVID-19

Quảng cáo

Ông Kim có ba lô đất nằm ở Paju, gần biên giới với Triều Tiên. Ông đã cam kết hiến tặng mảnh đất lớn nhất khoảng hơn 8 mẫu Anh. Các quan chức địa phương định giá món quà hiến tặng đó khoảng từ 400.000 - 570.000 USD.



Tuy nhiên có những vấn đề luật pháp cần phải giải quyết. Các nhà chức trách đang cố gắng để đảm bảo Kim sẽ không phải trả phí tặng quà, nhưng Kim rất khẳng khái: “Nếu tôi phải trả số tiền đó, tôi sẽ chấp nhận.”



Ông Kim Byung-rok là một người theo Công giáo. Ông tự tếu táo rằng, mình là một con cừu, đã trải qua một cuộc đời đầy biến động.



Vào năm 23 tuổi, ông Kim Byung-rok sống sót sau khi mắc bệnh lao với duy nhất một lá phổi khỏe mạnh. Nghề sửa chữa và đánh giày đã khiến ông hít phải quá nhiều bụi bẩn.



Với hy vọng chữa được bệnh tật, vào năm 2014, ông mua một miếng đất trên một ngọn núi nhỏ, bình an để dựng một số trang trại và hít thở không khí trong lành.



Nhưng giờ đây, khi đã 60 tuổi, ông Kim muốn quyên góp phần lớn tài sản của mình cho chính quyền địa phương. Sự bùng phát của virus corona đang tấn công mạnh mẽ vào đất nước, khiến nhiều người Hàn Quốc đang phải đóng cửa các doanh nghiệp và đối mặt với sự giảm sút thu nhập; Kim nghĩ rằng giá trị từ đất đai của mình có thể sẽ được sử dụng cho mục đích tốt hơn.



Đứng trong cửa hàng của mình với đôi bàn tay mang những chiếc móng tay cáu bẩn, minh chứng cho chuỗi ngày lao động không ngừng, ông Kim nói: “Tôi đã trải qua thời thơ ấu khó khăn và tôi thường xuyên nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Tôi luôn nghĩ rằng một ngày nào đó tôi nên giúp đỡ người khác. Tôi sẽ rất vui nếu truyền được sức khỏe và lòng can đảm tới với mọi người.”



Qua truyền thông trực tuyến, câu chuyện của ông Kim đã được biết tới và lời đề nghị của ông đã thu hút được hơn 2.100 bình luận. Một số người gọi Kim là thiên thần, hay một người xứng đáng được sống trên thiên đường.



Mồ côi cha từ năm 6 tuổi và mẹ của ông Kim sau đó đã lấy một người đàn ông luôn đánh đập và ngược đãi ông. Ông Kim chạy trốn khỏi nhà và trở thành một cậu bé đánh giày khi lên 10.



Sự mất cân bằng do phải xa cách gia đình khiến ông Kim uống rượu và hút thuốc quá mức, để rồi mắc bệnh lao. Sống sót sau căn bệnh, ông cảm thấy nhẹ nhõm trong đức tin và phục vụ tình nguyện.



Trong 25 năm qua, ông đã sửa hàng ngàn đôi giày để tặng chúng cho những người nghèo và cắt tóc miễn phí cho những người già bị chứng mất trí hoặc các vấn đề sức khỏe khác.



Ông Kim và vợ hiện làm việc cùng nhau với thu nhập khoảng 1.635 - 2.450 USD mỗi tháng, ít hơn rất nhiều so với thu nhập hộ gia đình trung bình của Hàn Quốc là 3.935 USD. Họ sống trong một căn hộ nhỏ, hai phòng cùng hai trong số ba người con đã đến tuổi trưởng thành, và một trong số đó là cậu con trai 26 tuổi mắc hội chứng Down.



Ông Kim cho biết: “Điều làm đau lòng tôi nhất chính là phản ứng của một số bạn bè và hàng xóm trước kế hoạch của tôi. Họ nói với tôi những câu, kiểu như: “Này, ông bạn đang làm cái quái gì thế. Hãy chăm sóc con cái của mình trước đi”. Tuy nhiên, tôi không bao giờ để cho con mình đói mà mình lại sống hạnh phúc. Tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình và không thể bỏ mặc những người nghèo khổ và thiếu thốn.”





