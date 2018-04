Nhà khoa học Trung Quốc bị kết án 10 năm tù vì ăn cắp gạo giống Mỹ

Trương có bằng tiến sĩ tại đại học bang Louisian. Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ, công ty Ventria Bioscience là nơi phát triển giống lúa biến đổi gen cho lĩnh vực trị liệu và y tế hàng chục năm nay và đã đầu tư hàng chục triệu USD cho việc nghiên cứu giống lúa mới mà Trương đã ăn cắp.

Tháng 2/2017, Trương bị kết án với tội danh: âm mưu đánh cắp bí mật thương mại và vận chuyển tài sản bị đánh cắp xuyên liên bang.

Các công tố viên cho biết, Trương đã lưu giữ hàng trăm hạt giống lúa từ Ventria tại nhà của mình. Năm 2013, Trương đi thăm các cơ sở ở Midwest với các quan chức từ một viện nghiên cứu cây trồng Trung Quốc. Các quan chức liên bang đã tìm thấy hạt giống của Ventria trong hành lý du khách này khi họ chuẩn bị trở về Trung Quốc.

Trung Quốc từ lâu đã cấm quảng cáo việc trồng cây biến đổi gien do sự phản đối của công chúng. Tuy nhiên, năm ngoái, các nhà phân tích thị trường và các chuyên gia ngành công nghiệp của SyChenta đã mua lại ChemChina's công ty giống Syngenta của Thụy Sỹ như một dấu hiệu cho thấy nước này ngày càng mở cửa cho sản xuất cây trồng biến đổi gen.

Trường Vĩ Cường là nhà khoa học người Trung Quốc thứ hai bị bắt và kết án tù tại Mỹ trong 5 năm trở lại đây. Hai năm trước, nhà khoa học Trung Quốc Nghiêm Ôn Quý, 61 tuổi, cũng đã bị nhà chức trách Mỹ bắt và kết án tù một năm rưỡi (thay vì 10 năm tù như bản án ban đầu) vì tội ăn trộm hạt giống lúa và nộp phạt 250.000 USD. Lúc đó, Trương Vĩ Cường cũng bị bắt cùng thời điểm với Nghiêm, nhưng giờ mới chính thức bị kết án.

Trong những năm gần đây, các quan chức thực thi luật pháp Mỹ kêu gọi các nhà quản lý nông nghiệp và các nhân viên an ninh tăng cường cảnh giác và báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến sản phẩm nông nghiệp có nguy cơ đe dọa an ninh kinh tế và an ninh quốc gia.

Hà Thu

South China Morning Post