Nhật Bản: 15 người chết, hơn một vạn người nhập viện vì nắng nóng

Theo số liệu mới nhất, trong tuần từ 16/7 đến 22/7 đã có 12 người chết vì say nắng, và 3 người chết tuần trước đó.

Cơ quan Phòng chống Hỏa hoạn và thiên tai cho biết, hơn 9.900 người đã phải nhập viện khẩn cấp, tăng đột biến so với con số 2,700 của tuần trước đó. Tuy nhiên thời tiết như thiêu đốt vẫn chưa cho thấy dấu hiệu giảm nhiệt.

Hãng tin Kyodo cho biết, chỉ riêng trong ngày 21/7, có ít nhất 11 người chết, chủ yếu là người già, nhiều khả năng do say nắng. Tổng cộng có tới 3.091 xe cứu thương đã phải lên đường làm nhiệm vụ ở Tokyo ngày 21/7, con số kỷ lục trong một ngày.

Cơ quan dự báo thời tiết Nhật Bản cho biết, nhiệt độ trong ngày 22/7 đã vượt quá 35 độ C tại 233 điểm quan sát trên toàn quốc vào giữa buổi chiều và đạt mức kỷ lục 39,8 độ C tại thành phố trung tâm Gujo, trong khi đó nhiệt độ tăng lên 37 độ C tại một số nơi ở Tokyo.

Cơ quan này đã đưa ra cảnh báo về nhiệt độ cao bất thường trên hầu hết các vùng tại đảo chính của Nhật Bản và về mối nguy hiểm rất lớn của chứng say nắng, đồng thời kêu gọi người dân uống đủ nước, sử dụng rèm cửa và điều hòa nhiệt độ.

Bộ Giáo dục Nhật Bản đã yêu cầu các trường học hoãn các hoạt động ngoài trời vào những ngày nóng. Tuần trước, một bé trai sáu tuổi đã chết vì say nắng sau khi tham gia ngoại khóa trong thời tiết nóng bức.

H.K

AP