Nhiều vũ khí châu Âu sản xuất rơi vào tay bọn khủng bố

Trong dự thảo báo cáo về xuất khẩu vũ khí, nghị viện châu Âu sẽ đề xuất thực hiện một cuộc điều tra về việc làm thế nào vũ khí do EU sản xuất lại rơi vào tay những kẻ khủng bố ở Trung Đông. Trong một phần tài liệu của dự thảo, nghị sỹ Đức Sabine Losing cho hay, nghị viện châu Âu đã sốc khi biết rằng, lượng lớn vũ khí và đạn dược do EU sản xuất đã rơi vào tay phiến quân IS ở Syria và Iraq.

Dự thảo này cũng nhấn mạnh rằng, một số quốc gia thành viên EU, trong đó có Bulgaria và Romania, đã thất bại trong việc áp dụng điều khoản liên quan đến quy định về chuyển nhượng lại vũ khí. Dự thảo này để xuất quy định bắt buộc các nước thành viên EU phải từ chối cấp giấy phép xuất khẩu vũ khí nếu có rủi ro rõ ràng rằng, công nghệ hoặc thiết bị quân sự xuất khẩu có thể bị chuyển nhượng lại.

Theo dự thảo này, nghị viện châu Âu kêu gọi tất cả các nước thành viên từ chối các chuyển giao tương tự trong tương lai, nhất là với các điểm đến là Mỹ và Ả Rập Xê út.

Thời gian gần đây, các phương tiện truyền thông Syria nhiều lần đưa tin rằng, trong các cuộc càn quét tại những vùng được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của bọn khủng bố, quân đội nước này đã phát hiện nhiều kho vũ khí, đạn dược, xe cộ và các thiết bị quân sự khác được sản xuất tại Mỹ, châu Âu và Israel.

L.A