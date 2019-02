Nhìn lại hai đoàn xe hộ tống Trump-Kim tại cuộc gặp ở Singapore

Trong đó, xe chuyên trở ông Trump là chiếc The Beast đã được sử dụng bởi cựu Tổng thống Barack Obama. Trong thời gian chờ chiếc The Beast 2.0, chiếc xe này là phương tiện chính để đưa đón ông Trump tại các sự kiện. The Beast có 4 cửa kính chống đạn dày tới 5 inch, và lớp giáp bọc thân xe cũng lên tới 8 inch, điều này khiến xe có cân nặng lớn, khoảng 9 tấn.