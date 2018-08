Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 13 người chết và mất tích

Tân Hoa Xã sáng nay, 7/8, đưa tin vụ nổ xảy ra lúc 21h10' ngày 6/8 tại mỏ than Zimujia ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) do công ty đầu tư than Pannan quản lý vận hành.

Nguyên nhân vụ nổ hiện chưa được xác định.

Tuy nhiên, 4 công nhân được xác nhận đã thiệt mạng và 9 người khác vẫn đang mất tích.

Mỏ than Zimujia được thiết kế với công suất hàng năm khoảng 300.000 tấn.

Theo cơ quan Quản lý Năng lượng Quý Châu, mỏ than Zimujia đã được lệnh phải khắc phục một số vấn đề về an toàn lao động trong cuộc kiểm tra an toàn hồi cuối tháng Tư.

Vụ nổ mỏ than xảy ra không lâu sau khi quặng sắt tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) hứng chịu một sự cố tương tự khiến 11 người thiệt mạng hồi tháng Sáu.

Minh Hạnh

Theo Tân Hoa Xã, Reuters