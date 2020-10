Nơi trú ẩn của giới nhà giàu New York giữa đại dịch COVID-19

Quảng cáo

Robert Moore, một doanh nhân ngành kỹ thuật số, vẫn "cố thủ" trong biệt thự ở Amaganseet bên bờ biển từ ngày 13/3 khi COVID-19 bắt đầu hoành hành khắp New York.

Người đàn ông 58 tuổi quyết định không quay lại thành phố nơi ông đã ở suốt 26 năm qua. Dù từng lên kế hoạch sống một cuộc sống du mục nhưng Moore chưa từng có ý định rời Manhattan, khu vực trung tâm New York. COVID-19 đã khiến ông thay đổi.

Khi New York trở thành tâm chấn đầu tiên của đợt bùng phát dịch hồi đầu năm tại Mỹ, giới nhà giàu của thành phố đã đổ xô tới Long Island, hòn đảo cách New York khoảng hai giờ lái xe.

"Khi COVID tấn công mạnh vào giữa tháng 3, thị trường cho thuê bùng nổ", James McLauchlen, một đại lý bất động sản, nhớ lại. "Người ta ra giá 80.000 USD cho một nơi nghỉ hè bình thường chỉ có giá 50.000 USD. Họ chỉ muốn thoát khỏi thành phố".

McLaunchlen cho biết một số căn nhà đã được bán với giá từ 30 triệu USD trở lên và cầu đang vượt cung với giá tăng 15%.

Hamptons, khu vực có những bãi biển đầy cát vàng và những thị trấn bến cảng cổ kính, từ lâu đã là nơi trú ẩn cho giới thượng lưu New York, nhưng thường chỉ trong thời gian mùa hè từ tháng 6 tới cuối tháng 8.

Tuy nhiên, vào một ngày thứ 4 hồi tháng 9, các nhà hàng ở Southampton vẫn đầy ắp người vào giờ ăn trưa, khiến chủ sở hữu vô cùng vui mừng.

"Rõ ràng có nhiều người ở đây vào cuối tháng 9 hơn bình thường. Tôi hy vọng chuyện này sẽ tiếp tục", Don Sullivan, chủ sở hữu của Southampton Publick House, quán rượu mà ông mở 24 năm trước, nói.

Công ty đấu giá Phillips của Anh gần đây đã mở một chi nhánh ở Southampton, cũng như phòng trưng bày nghệ thuật Hauser & Wirth, khi đuổi theo những người giàu có đã tháo chạy khỏi New York.

Người nghỉ hưu, chuyên gia trẻ, các hộ gia đình, đủ mọi lứa tuổi đều hiện diện ở đây chừng nào còn đủ phương tiện để sống trong bong bóng thượng lưu này, nơi những người nổi tiếng như Steven Spielberg, Jennifer Lopez và Calvin Klein tới nghỉ mỗi mùa hè.

Ross School, trường tư thục học phí hơn 40.000 USD một năm, đã chào đón 100 tân học sinh vào năm học mới năm nay từ cấp mẫu giáo tới lớp 4. Con số này năm ngoái là 16 em, theo Andi O'Hearn, người điều hành trường.

Our Lady of The Hamptons, một trường Công giáo ở Hamptons, đang có 30 học sinh nằm trong danh sách chờ và "vẫn nhận được cuộc gọi mỗi ngày", theo hiệu trưởng, Sơ Kathryn Schlueter.

"Chúng tôi sẽ nhận nhiều học sinh nhất có thể", bà nói.

Orson Miller, sinh viên người Pháp 24 tuổi, đã ở cùng bạn bè tại Hamptons trong khi hoàn thành chương trình thạc sĩ của đại học New York qua mạng.

"Chừng nào New York chưa giải quyết triệt để mọi việc và tình hình còn chưa ổn định, tôi nghĩ mọi người vẫn tiếp tục ở lại đây", Miller nói.

Natalie Simpson sống trong nhà ở Hamptons từ mùa xuân và sẽ chuyển tới Connecticut thay vì quay lại New York. Người mẹ 32 tuổi cho hay COVID-19 chỉ là một yếu tố, sự gia tăng tội phạm gần đây đáng lo hơn. Từ đầu năm 2020, số vụ giết người ở New York tăng 40%, số vụ trộm cắp tăng 42%.

"Đó không còn là nơi chúng tôi muốn nuôi nấng một đứa trẻ nữa, dù từng có ý định đó", Simpson giải thích.

Với quần vợt, cưỡi ngựa, chơi golf và hoàng hôn trên bãi biển, những người ở Hamptons trải qua đại dịch khác hẳn với những người còn ở lại New York. Con trai cả của Moore, một sinh viên mới tốt nghiệp, đã chọn ở lại Manhattan để làm việc.

"Tôi thấy thương con tôi, thương bọn trẻ con, thương cho những gia đình không có điều kiện như chúng tôi", Moore nói. "Chúng tôi rất may mắn. Có vô số người không thể hưởng sự xa xỉ đó".

Khi đời sống văn hóa ở New York chững lại, còn nhà hàng thì hoạt động cầm chừng, nhiều người e ngại New York sẽ thay đổi mãi mãi.

"Nó sẽ không bao giờ còn như xưa nữa, thật đáng buồn", Moore nói.

Nhưng không phải ai cũng sẵn sàng từ bỏ đô thị nổi tiếng thế giới với biệt danh "thành phố không ngủ".

"Tôi nhớ New York và tôi rất mong có thể dành thêm nhiều thời gian ở đó", Lori Reinsberg, 61 tuổi, một nhà buôn nghệ thuật sống ở Hamptons từ cuối tháng 5 tới nay, nói.

Bảo Sơn

Washington Post