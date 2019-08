Nữ hoàng Anh cho phép đình chỉ quốc hội trước thềm Brexit

Đến nay đã có 12 nghị sỹ đảng Bảo thủ tuyên bố ra tranh cử vị trí lãnh đạo đảng và thủ tướng thay bà Theresa May. Cuộc đua vào vị trí người đứng đầu Chính phủ Anh đang nóng dần lên và con số ứng cử viên sẽ không chỉ dừng lại ở 12 cho tới hạn chót đăng ký là 10/6.

Tại cuộc họp thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) ngày 10/4 tại Brussels, các lãnh đạo EU đã đồng ý cho Thủ tướng Anh Theresa May kéo dài thời hạn Anh rời khỏi EU ( Brexit) đến ngày 31/10, tức là dài hơn 4 tháng so với đề nghị của bà May.